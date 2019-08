El Govern canviarà la gespa del Nacional la pròxima temporada

El Govern ha decidit canviar la gespa de l’Estadi Nacional i optar per la de millor qualitat. Després de les permanents polèmiques sorgides i que aquest no hagi passat el darrer test de la UEFA i la FIFA, l’Executiu ha decidit prendre-hi partit i canviar-la. En aquest sentit, el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, va explicar ahir que «és evident que estem a sobre del tema» i va remarcar que «estem a l’espera que ens confirmin quin problema presenta la gespa, però actuarem i garantirem que es puguin jugar els dos partits que resten de la fase del Preeuropeu». «Volem acabar-la i adquirim el compromís de canviar la gespa l’any vinent», sentenciava, deixant clar que serà la prioritat. Cal recordar que això ja no es pot fer aquest curs perquè almenys la instal·lació haurà d’estar un mes aturada, temps que es preveu que puguin durar les obres.

En aquest context, va remarcar que «és evident que si es juguen els compromisos internacionals, no hi haurà lloc a la impugnació». Pel que fa als terminis, va indicar que «vist que el partit està a sobre pràcticament, aquesta setmana vinent es marcaran els terminis per poder fer aquesta actuació que extraoficialment em consta que és petita, són dues coses i per tant, confiem que es pugui solucionar».

Així mateix, va recordar que «la gespa que tenim està homologada per la UEFA i per la FIFA» i que «som conscients de les necessitats que tenim al país». «Li hem de donar un ús molt important a aquesta instal·lació», comentava i reiterava que, per tant, «li hem de donar una gespa que doni cabuda a tots els esportistes que l’utilitzen».

Un estadi per a tots

Coincidint amb les paraules del capità de la selecció, Ilde Lima, que ahir va destacar a EL PERIÒDIC que seria ideal tenir un únic estadi per a tots, és a dir, per a la Lliga Nacional, per a l’FC Andorra i per al rugbi, va indicar que «seria ideal tenir un estadi per a tothom» però que «en principi l’FC Andorra ho té solucionat per aquesta temporada a Prada de Moles».

En aquesta línia, va puntualitzar «en cas que l’Andorra ascendeixi a la Segona Divisió A, si que s’hauria de veure o trobar una solució perquè necessitarien una gespa natural». «Hem d’esperar, veure com va la temporada i buscar la solució que puguin acontentar a tothom». En aquest aspecte, va voler remarcar que «es requereixen uns 15.000 seients» i que «no sé si amb les infraestructures que podem tenir i amb el país que tenim és necessari un estadi d’aquest aforament». Per tant, «s’hauria de parlar amb els estaments de la Lliga per buscar una solució». «Em consta que hi ha pobles o ciutats més petites com Miranda de Ebro o Sòria, que són equips que han arribat a jugar amb categoria nacional, que ho han resolt amb grades supletòries», recordava i afirmava que «això ja s’estudiarà, de moment hem d’intentar solucionar el problema de la gespa de l’Estadi Nacional i esperar».

Els Jocs, a la vista

Recentment nomenat nou representant del Govern al Comitè organitzador dels Jocs dels Petits Estats de l’any 2021, càrrec que ostenta en substitució de l’anterior secretari d’Estat d’Esports, Jordi Beal, va indicar que «estic preparant un informe per poder passar a la ministra de què és el que tenim».

«Evidentment l’Estadi Comunal depèn del Comú d’Andorra la Vella però el Govern sempre estarà disposat a donar un cop de mà», comentava i aclaria que «té les portes obertes per rebre i intentar donar solució als possibles problemes o ajudes que puguem rebre o donar». «Estem esperant, però no és una instal·lació que puguem dir o determinar quina intervenció requereix», remarcava i subratllava que «vull confiar que els que estan a sobre el tema tenen la confiança per poder arribar a temps». «Estic convençut que així és, es farà i no hi haurà cap problema», concloïa.