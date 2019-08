El MoraBanc afronta el primer test del nou curs

El BC MoraBanc Andorra es troba en plena pretemporada i avui encara el primer partit amistós. Ho fa al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp a les 20.30 hores contra un rival de la Lliga Endesa, el BAXI Manresa. Serà un test d’adaptació de la plantilla, entre els nouvinguts i els que ja hi eren.

Un dels que ja hi eren, David Jelinek, afirmava que aquest «primer partit ens començarà a dir com estem després d’aquestes primeres setmanes. Mica en mica ens anem coneixent i a veure com ens va». És la primera fase de la pretemporada i els jugadors tracten d’agafar el to físic després de l’aturada estiuenca, a més de ser permeables als conceptes que introdueix l’entrenador, Ibon Navarro. Les cames «ara pesen bastant i en el partit segur que es notarà, però per això serveix la pretemporada», indicava el txec, que ens els primers dies amb la plantilla al complet comprova que «el grup serà bastant bo».