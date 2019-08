Balanç positiu de l’estada a Saas Fee

L’equip masculí i femení de tècnica de la Federació Andorra d’Esquí (FAE) va completar l’estada de pretemporada a l’estació suïssa de Saas Fee. Van aprofitar els entrenaments als Alps helvètics perposar les bases del que ha de ser la temporada.

Van prendre part a l’estada els esquiadors Mireia Gutiérrez, Carla Mijares, Àxel Esteve, Àlex Rius, Bartumeu Gabriel, Joan Verdú i Xavier Cornella. Gutiérrez, que aquesta temporada compta amb noves directrius tècniques, va exposar que l’estada a Saas Fee «ha anat molt bé. Ha sigut el primer estatge després de dos mesos sense esquí», realitzant «un petit bloc de gegant per treballar a nivell tècnic certes coses que em poden ajudar molt en eslàlom». L’entrenament en la seva especialitat van servir per «per tornar a canviar coses tècniques, a agafar ritme i realment començar a treballar per arreglar tots els petits detalls que he de tenir llestos per iniciar la nova temporada». Per la seva part Verdú va agafant sensacions al genoll després de la lesió patida la campanya passada: «Estic molt content de com està responent el genoll. És veritat que no estic encara esquiant a la màxima intensitat, però ja li estic donant una mica de gas i respon bé».