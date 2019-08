Trobada internacional per preparar la temporada

«Treballem una mica de tot, físic, tècnic i fem molts combats», explicava. De cara a la temporada vinent, «estem molt il·lusionats, estan patint». «Pensem que tenim unes fites com són els Jocs Olímpics, que els tenim aquí», comentava. «Serà difícil tenir representació, treballarem per tenir-ne un», sentenciava.

Toni Besolí, tècnic de la Federació Andorrana de Judo (Fandjudo), va explicar que «és l’estada que acostumen a fer a finals d’agost i que ens serveix com a pretemporada». «Estem molt bé i molt satisfets de com ha anat l’estada», remarcava.

Judokes d’Espanya, França, Colòmbia i Andorra estan realitzant una estada internacional al Centre de Tecnificació d’Ordino. Estan sent unes jornades multitudinàries que han tingut un gran èxit de participació.

