L’FC Andorra s’estrena com a local contra el CF Badalona

L’FC Andorra rebrà demà al CF Badalona, a les 12.00 hores al Prada de Moles. Serà la primera vegada que jugui a casa com equip de la Segona Divisió B. Els andorrans arriben després d’haver tingut uns darrers fitxatges de darrera hora, com Jilmar Torres, que arriba cedit del CD Lugo, i de Rai Marchán, que ho fa provinent del Celta de Vigo B. Per altra banda, l’equip té dues noves baixes,la de Cristian Kiki Martínez, que va marxar cedit a l’Inter d’Escaldes i la de Jordi Betriu, que va seguir el mateix camí. Ahir es va fer oficial que també marxava a l’entitat escaldenca.

En aquest sentit, Rai va explicar ahir «que estem treballant molt bé durant la setmana» i que «ja coneixem el que vindrà a fer el Badalona aquí». «Ens plantejaran un joc tancat on probablement haurem de proposar alguna cosa més, quan jugues de local acostuma a passar», remarcava i assegurava que «serà un partit complicat, les primeres jornades sempre són difícils perquè hi ha aquests nervis d’inici de temporada».

Pel que fa al seu fitxatge, va explicar que «estic molt content d’entrenar amb l’equip i de conèixer tots els companys». «La veritat és que hi ha un grup molt bonic i el club és molt familiar, des del primer moment et sents com a casa», afegia. «Segona B és complicada però al final un projecte tan ambiciós, realment és molt il·lusionant», sentenciava.