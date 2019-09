Victòria dels germans Teixidó i d’Espanyol a la Marató de Muntanya de les Valls de Canillo

La sisena Marató de Muntanya de les Valls de Canillo, 32a Travessa de Canillo, va acabar amb una gran victòria dels germans Teixidó en la categoria llarga, 42 quilòmetres amb 2.780 metres de desnivell. Aquesta prova, a més, era puntuable per a la Copa d’Andorra de curses de muntanya. Així, Xavier i Ferran Teixidó van marcar un crono de 4.40,30 hores. Pedro Correia va acabar en tercera posició. Per la seva part, en categoria femenina, la victòria va ser per a l’atleta Roser Español, amb un crono de 4.38,52 hores. Imma Parrilla va ser segona i Aina Pellicer, tercera.

Pel que fa a la mitja marató, la victòria va ser per a Òscar Casal, amb un temps de 2.00,10 mentre que Jeanne Cross es va imposar en categoria femenina. Lucas Moret i Laia Sebastià van vèncer en categoria júnior.