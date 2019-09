Víctor Casadesús, a l'FC Andorra

Faltava un fitxatge estrella. I per fi ha arribat. L’FC Andorra ha anunciat avui el flamant fitxatge de Víctor Casadesús, jugador amb molta experiència a la Primera Divisió. El veterà davanter de 34 anys acumula 269 partits en aquesta categoria, havent anotat 49 gols amb la samarreta del Mallorca i del Llevant. Segons va explicar l’entitat en un comunicat «és un davanter polivalent que tant pot jugar de mitja punta com de 9 de referència a dalt». «Arriba al projecte andorrà amb la il·lusió de ser un home important i destacar a la categoria de bronze com un jugador de referència», remarcava.

El jugador d’Algaida, Mallorca, es va formar a les categories inferiors del club vermelló i va ser durant la temporada 2004 - 2005 quan a les ordres del tècnic Héctor Cúper va fer el salt al primer equip, sent una peça clau per aconseguir la permanència en aquella temporada. El jugador, amb les seves capacitats, va fer que Son Moix es rendís als seus peus i durant els següents cursos va ser una peça indiscutible.

Durant la temporada 2007-2008, després d’haver perdut protagonisme amb el Mallorca, va marxar cedit a la Reial Societat, a mig curs. La temporada següent va marxar cedit al Nàstic de Tarragona i a continuació va seguir a Mallorca fins al mercat d’hivern de 2014, quan després de molts anys com a mallorquinista va decidir fitxar pel Llevant, a les ordres de qui havia estat el seu entrenador Joaquín Caparrós. En aquest equip hi va estar fins a la temporada 2017-2018, després d’haver jugat 98 partits i d’haver anotat 14 gols. Va marxar al CD Tenerife després d’haver estat durant tres i mitja un jugador granota. Després d’aquesta etapa, va marxar a la UD Alcorcón on el balear va disputar un total de 26 partits i va anotar dos gols.

Finalment, a finals d’agost, va rescindir el seu contracte després que el tècnic Fran Fernández li fes saber que no tenia lloc en el seu nou projecte de manera que Casadesús, amb ofertes de la Superlliga Índia i també d’altres equips, va optar per l’oportunitat que li va donar el club liderat des dels despatxos per Gerard Piqué i la seva empresa Kosmos, que ha optat per fer una plantilla molt ambiciosa després de comprar la plaça del Reus a la Segona Divisió B. Per contra, aquest ascens ha comportat que l’FC Andorra ja hagi cedit alguns jugadors com Cristian Kiki Martínez, Jordi Betriu, Álex Sánchez o Jordi Aláez.

Fitxat després de Pinga

El fitxatge de Casadesús arriba tot just que dissabte l’entitat anunciés que comprava els serveis d’Aimery Pinga, jugador que va arribar cedit per una temporada per l’FC Sion, club de la lliga suïssa que va entrenar el tècnic tricolor Gabri García.

Format al BSC Young Boys, Pinga va debutar amb la selecció sub-21 de Suïssa el març passat, en una victòria per 4 a 1 contra la selecció de Croàcia sub-21. Des del 2016 formava part del Sion, entitat on va demostrar les seves virtuts com a home d’atac. «Alt i corpulent, el jove davanter s’incorporarà a la plantilla tricolor amb el repte d’aportar gols a una categoria molt igualada», explicava l’entitat.

Novens a la Segona B

Aquests fitxatges arriben amb dues jornades de la lliga ja disputades i amb l’Andorra ocupant la novena posició del grup tres la divisió de bronze. En la primera jornada, els andorrans van perdre contra l’Espanyol B però aquest diumenge van aconseguir imposar-se al Badalona per 2 a 0, resultat que va significar la primera victòria tricolor en aquesta categoria després de 21 anys, quan van perdre la categoria.

Per altra banda, els andorrans disputaran aquest diumenge el partit corresponent a la tercera jornada de la lliga, contra el Gimnàstic de Tarragona, precisament un conjunt en el qual va militar el recent reforç de luxe tricolor Casadesús.