El Govern confia assolir els objectius de sostenibilitat

El cap de Govern, Xavier Espot, va insistir que l’Executiu ha posat la qüestió de la sostenibilitat al centre de l’acció política i va aprofitar per recordar que Andorra va unir-se des del primer moment a l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i es va comprometre amb tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). «Evidentment que els objectius són ambiciosos i que segurament no s’assoliran en la seva totalitat, però com sempre ha passat amb les avaluacions dels compromisos internacionals tornarem a formar part dels països que superen amb bona nota les avaluacions», va manifestar Espot ahir després de fer el discurs inaugural de la 36ena edició de la Universitat d’Estiu d’Andorra (UEA) al Centre de Congressos de la capital.

Precisament enguany la UEA centra les ponències en la Innovació per a un món sostenible. Ja al llarg del seu discurs, el cap de l’Executiu va destacar que «la triple sostenibilitat –econòmica, social i mediambiental– és un dels grans reptes del nostre temps, tant a escala local com global». A més, va posar de relleu que «en el cas andorrà representa no només un repte sinó també una oportunitat, ja que el nostre és un país amb pocs recursos naturals i depèn de l’exterior». En aquest sentit, però, Espot va reivindicar la necessitat d’avançar cap a models circulars de producció per tal de poder reintroduir subproductes dins del mateix procés productiu.

Programa de quatre jornades

El tret de sortida a la UEA va donar-lo el professor Jean-Paul Marthoz amb el seu discurs inaugural, seguit per la ponència de la doctora Elena Castro Martínez, que va descriure el context en què sorgeix la innovació, els actors que la promouen i els seus efectes socioeconòmics. I després va ser el torn del doctor George Gray Molina, que va presentar l’estat de l’Agenda 2030 tres anys després de la seva adopció i va insistir que «encara falta molt per fer a escala nacional en tots els països». Pel que fa al cas andorrà, va remarcar que «el pas d’un paradís fiscal a una economia centrada en la productivitat necessita temps». Fins dijous, el Centre de Congressos acollirà sis ponències més impartides per reconeguts especialistes d’àmbits diferents.