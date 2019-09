Les comunicacions centren la reunió amb Occitània

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, es van reunir ahir a Tolosa amb la presidenta d’Occitània, Carole Delga, i el prefecte, Étienne Guyot. Tant Espot com la delegació francesa van remarcar les bones relacions entre els dos territoris i la voluntat de seguir potenciant-les en un futur.

Durant la trobada van repassar les col·laboracions bilaterals ja existents, com l’accés a Andorra per carretera, així com la importància de mantenir les connexions entre els dos països a través de la millora de les vies d’accés que, segons van informar a través d’un comunicat, hauria d’ajudar a augmentar els intercanvis comercials i els desplaçaments turístics.

També es va posar de manifest la cooperació en matèries com el medi natural, la cultura, l’agricultura, el desenvolupament econòmic, el turisme o el transport ferroviari. Específicament es va parlar sobre els projectes que uneixen Andorra i la regió d’Occitània com ara el Parc Pirinenc de les Tres Nacions, la candidatura multinacional per a Patrimoni Mundial de la Unesco sobre els testimonis materials de la construcció del Coprincipat d’Andorra.

A la reunió també hi va assistir l’ambaixadora d’Andorra a França, Eva Descarrega. Espot i Delga es van emplaçar a treballar en el reforç i la institucionalització de la cooperació transfronterera en els àmbits que són de competència regional. La propera reunió, que tindrà lloc a Tolosa el 15 de novembre, servirà per donar continuïtat a les sinèrgies transfrontereres.

La d’ahir va ser la segona reunió de l’Executiu amb les autoritats franceses d’Occitània, després que el passat mes de juliol els ministres Gallardo, Torres i Calvó es trobessin amb el prefecte.