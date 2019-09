Vinyes i el seu Porsche GT3 s’enfronten a Silverstone

Joan Vinyes i Jaume Font, al volant del Porsche GT3 - Baporo Motorsport, ja estan centrats en el circuit de Silverstone, escenari en el qual es disputarà el quart meeting del GT Cup Open Europe.

La motivació de Vinyes i Font per competir en la pista britànica és màxima perquè és un dels traçats amb més prestigi en els esports del motor en l’àmbit mundial. Són gairebé sis quilòmetres i 18 revolts en els quals s’han protagonitzat maniobres sorprenents pels millors pilots de la història.

Pilot i copilot, dins de la categoria amateur (AM-AM) del certamen, intentaran continuar millorant les prestacions de la seva mecànica en un cap de setmana de màxima dificultat. «He competit en dues ocasions en Silverstone, circuit que en el meu rànquing personal ocupa el segon lloc entre els millors d’Europa.», comentava i destacava que «la primera vegada, l’any 1995, al volant d’un Speeder Renault, gairebé ni me’n recordo. L’any 2014 vaig córrer de casualitat, estava per allí i va haver-hi un pilot que a última hora no es va poder desplaçar i em van proposar pujar-me a un Ferrari del GT Open. No vaig dubtar», explicava. «En aquesta ocasió la situació és molt diferent, la visita al circuit anglès està planejada des de principis de temporada i esperem estar en la lluita pel podi de la nostra categoria», aclaria.

També va comentar que «han passat cinc anys des de l’última vegada i tot pot haver canviat molt, alguna cosa que ja sabem és que la pista s’ha asfaltat recentment, només aquest detall ja condiciona la nostra participació». «Amb tot tinc moltes ganes de situar-me al volant del Porsche i començar amb el treball previ a les carreres del cap de setmana», sentenciava. El pilot començarà a treballar divendres en la posada a punt del cotxe i dissabte competirà.