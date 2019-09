Els comerciants fan un balanç positiu de les rebaixes d’estiu

El primer cap de setmana de rebaixes d’estiu va ser «fluix», en paraules dels comerciants de l’eix The Shopping Mile, però a mesura que va anar avançant la temporada les vendes van remuntar. En general, el balanç és positiu, tot i que la majoria de responsables de les botigues van assegurar que la tendència a la baixa dels darrers anys es manté. «La temporada ens ha anat molt bé perquè hem fet moltes ofertes i descomptes, però les vendes fa temps que s’enfonsen», va assegurar Cristina Vilaplana, encarregada de l’Swarovski de l’Illa. En aquest sentit, Olga Ramos, d’una perfumeria Gala de l’avinguda Carlemany, va afirmar que les promocions «són l’única manera de mantenir les vendes durant tot l’any, independentment de la temporada».



Malgrat que les rebaixes van començar abans de Sant Joan, el millor mes va ser el juliol, ja que «va ser quan teníem els cartells més grans i els millors descomptes», segons l’encarregada de Tezenis, Cristina Pereira. «Al principi les vendes van anar genial, però després van baixar perquè nosaltres també vam reduir les promocions». A més, Pereira va afegir que la mitja hora de més d’obertura obligatòria de l’estiu és «inútil perquè hi ha moments que la botiga està buida i no tenim gens de feina».



Respecte al Pas de la Casa, el president d’Iniciativa Publicitària, Jean-Jacques Carrier, va qualificar la temporada de «normal» i pel petit comerç «més o menys igual que l’estiu passat», igualment sent millor el mes de juliol que el d’agost. Malgrat la valoració positiva global, Carrier va destacar que els supermercats sí que han anat a la baixa aquests darrers mesos perquè «hi ha menys gent» que altres anys.