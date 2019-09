El PS exigeix que s’aclareixin els «dubtes» sobre el ‘cas Chato’

Els set consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata han presentat de forma conjunta una bateria de preguntes escrites mitjançant les quals volen que el Govern aclareixi els «importants dubtes» generats amb les explicacions donades els darrers dies «sobre la situació i les irregularitats que hauria comès com a funcionari i director del departament de Pressupost l’actual Secretari d’Estat d’Economia, Salustià Chato, que, segons les informacions aparegudes als mitjans, va realitzar activitats professionals remunerades alienes a la seva tasca a l’administració –fet que suposa un incompliment de la Llei de Funció Pública– i no hauria regularitzat fiscalment els ingressos obtinguts». Així ho va indicar ahir la formació que considera que les explicacions sobre el cas donades el dilluns pel cap de Govern, Xavier Espot, «estan fora de lloc i, a més, contribueixen a incrementar les incògnites de la situació generada».



En el document entrat a tràmit a Sindicatura pels set parlamentaris, es recorden les declaracions sobre el cas Chato fetes el dilluns pel cap de Govern i es posa en relleu que «aquestes afirmacions ens han generat diferents dubtes que, pensem, mereixen ser precisats i aclarits». Així, la primera de les preguntes persegueix que l’Executiu aclareixi què entén «per una activitat pública i notòria» i si aquest fet «és un element exonerador de responsabilitat». També es vol saber «quin és el termini raonable perquè una activitat pública i notòria sigui acceptada, validada i exonerada de responsabilitats per l’Executiu, encara que aquesta contravingui les disposicions d’una Llei».



Sobre la situació viscuda amb Salustià Chato, els consellers també pregunten per què «el Govern no va actuar tal com especifica l’article 61 de la llei vigent, en el moment dels fets». També demanen saber «per quina raó es va eximir de cotització a la CASS, temporalment, els àrbitres esportius» i «quina consideració especial» té aquesta activitat en relació a altres també retribuïdes. A més, es recorda que era una qüestió temporal i que, en canvi, quatre anys després no s’ha regulat encara i, per tant, es vol que des del Govern s’expliqui quina és la raó.

Sobre la situació dels àrbitres, el PS també vol aclarir «què passaria en el cas que un (...) es lesioni, mentre exerceix les seves tasques» amb el pagament de la baixa laboral, les despeses mèdiques, d’hospitalització i el complement del 100% del salari.



En la vuitena de les preguntes, els parlamentaris socialdemòcrates demanen si «hi ha altres casos d’activitats econòmiques en els quals les persones que les efectuen no estan assegurades a la CASS». També volen saber si la resta d’activitats professionals remunerades, àrbitre a banda «que ostentava el senyor Salustià Chato, van ser cotitzades a la CASS».

Tornant a les paraules de Xavier Espot, els socialdemòcrates demanen que s’aclareixi «a quina autorització es refereix el cap de Govern en les seves declaracions del dilluns 2 de setembre» i «en quina disposició legal es troba regulada». En aquest sentit, el PS també vol que s’expliqui si «existeix algun sistema d’autoritzacions discrecionals per permetre que alguns funcionaris puguin fer activitats professionals». En cas afirmatiu, es vol saber les acceptades i les refusades, els motius i a quins àmbits.