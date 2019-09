La Vall del Madriu engega un voluntariat sobre la pedra seca

Una desena de voluntaris internacionals arribaran el proper divendres 6 de setembre al Principat per dur a terme la refacció d’una feixa caiguda a Ràmio, a la Vall del Madriu-Perafita-Claror, aplicant la tècnica de la pedra seca. Aquesta estada, tal com van indicar a través d’un comunicat des de la direcció del Pla de Gestió, serà una prova pilot del que podria ser una línia d’ajudes permanents a la conservació del patrimoni cultural de la vall. Així van preveure-ho en el conveni que la Vall del Madriu va signar amb l’associació Concòrdia per tal de realitzar aquest primer camp de treball amb joves voluntaris d’arreu del món i que es desenvoluparà entre els dies 6 i 27 de setembre.

De fet, aquesta no serà la primera vegada que l’associació Concòrdia desenvoluparà un projecte de pedra seca. A més de tenir una llarga experiència en refer murs d’aquest tipus, i sempre adaptant-se a les peculiaritats de cada indret, l’entitat compta amb una persona experta en pedra seca entre el seu personal tècnic. I precisament serà la que en aquesta ocasió dirigirà els deu voluntaris que participaran en el camp de treball tant des del punt de vista psicològic com tècnic. Més enllà d’aquest professional, l’equip que s’ocuparà d’aquestes tasques de manteniment a la Vall del Madriu el completarà la brigada de camins del comú d’Escaldes-Engordany, un grup que ha seguit formacions en aquest àmbit i que té experiència en les tècniques i materials tradicionals necessaris i que s’encarregarà de supervisar els voluntaris.

Col·laboració

L’associació Concòrdia col·labora de manera habitual amb el parc de les Causses&Cevennes, un espai agermanat amb la Vall del Madriu-Perafita-Claror i en el qual també s’emmarca aquest camp de voluntariat. Tot i comptar amb una escola sobre la tècnica en pedra seca, així com amb personal qualificat en el tema, les Causses&Cevennes realitzen cada dos anys un camp de voluntaris amb Concòrdia per poder dur a terme part de la conservació del seu patrimoni en pedra seca. Malgrat que les actuacions per a la conservació d’aquest tipus de patrimoni són molt costoses, iniciatives com aquesta permeten realitzar petites actuacions a un cost molt més reduït.

Campus per a joves iberoamericans

Un total de 13 joves de 10 països diferents de la comunitat iberoamericana ja van fer una estada de 15 dies a la Vall del Madriu-Perafita-Claror el passat mes de juliol, en el marc del Campus internacional per a joves iberoamericans que formava part del calendari de la Secretaria Pro Tempore, l’ens que ostenta actualment el país abans d’acollir la Cimera Iberoamericana del 2020. Precisament aquesta activitat buscava implicar els joves en la protecció del patrimoni cultural i natural i per això durant les dues setmanes de convivència van desenvolupar activitats relacionades amb la recuperació i la conservació d’aquest patrimoni.