FEDA proporciona les dades per conèixer els pisos buits

El ministre Portaveu, Eric Jover, va informar ahir que FEDA ha facilitat algunes dades sobre l’activitat dels comptadors elèctrics d’arreu del país per fer una estimació real dels habitatges que estan buits o la seva ocupació habitual. Tot i que Jover va reconèixer no saber si aquestes xifres són «les definitives», sí que va afirmar que ja s’han fet arribar a la Taula Nacional de l’Habitatge, encapçalada pel ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy.



Per tal d’aconseguir la «fotografia més completa» de la situació actual, el Govern va demanar a tots els actors implicats, entre ells els set comuns, la màxima informació al respecte perquè el Departament d’Estadística faci els estudis pertinents. En aquest sentit, i tal com ja havia anunciat fa uns dies el cònsol menor d’Andorra la Vella, Miquel Canturri, Jover va reiterar que la capital serà la primera corporació a donar a conèixer els seus números, «un pas previ per trobar possibles solucions».

D’altra banda, el ministre també va declarar que dins l’Executiu «no hi ha una decisió formal» sobre la conveniència d’ampliar o no la congelació dels preus del lloguer. «En les pròximes setmanes es prendrà una decisió, però entenent-la com una mesura temporal. El què s’han de buscar són solucions a llarg termini que no necessitin la intervenció del Govern», va considerar Jover. En cas que l’ampliació sigui efectiva, també «s’haurà de mirar si es fa de la mateixa manera» que fins ara, ja que la problemàtica de l’habitatge és «complexa» i no «totes les tipologies» tenen la mateixa casuística. Jover no va descartar incloure matisos en una nova llei.