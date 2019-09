Nil Forcada narra l’angoixa de tota una generació a ‘Pròfugs’

Quedar-se a viure a Andorra amb la parella o marxar a Barcelona a aconseguir un somni amb poques possibilitats que es faci realitat? Lluitar per sobreviure en una ciutat que no és la teva o resignar-se a tornar a casa, un paradís idealitzat, encara que el temps hagi canviat les coses? Són preguntes que ronden el cap de la gent jove que ha crescut i viscut al Principat i que el director de cinema Nil Forcada ha volgut plasmar a Pròfugs, un llargmetratge laberíntic ple de salts temporals que narra l’evolució de la història d’amor entre l’Alícia i el Mateu. Tot això en clau de thriller, amb un assassinat i la recerca d’un fàrmac misteriós.



«Tenim el passat, el present, el passat més remot i fins i tot algun salt al futur», va explicar Forcada, que desemboquen en un trencaclosques a través del qual s’alternen les línies temporals per crear, en primer lloc, situacions d’intriga i, després, «una dimensió de confusió i angoixa». Així, busca apropar a l’espectador perquè s’endinsi al film i no es quedi només amb l’argument, ja que per a ell «l’essència de la pel·lícula no està en l’acció sinó en com es construeix la imatge, el so i les relacions que s’estableixen».



L’encarregada de donar vida a l’Alícia serà l’actriu andorrana Elena Santiago García. Per a ella és un paper interessant perquè li permet «experimentar un personatge en diferents moments de la seva vida», tant en el moment que decideix trencar la relació amb el Mateu per perseguir el somni de ser escriptora a Barcelona com tot el que l’empeny a tornar al Principat. També el viatge intern del personatge, «buscant una estabilitat que no troba familiarment perquè el seu pare viu a un altre país i la seva mare va marxar». D’aquí l’obsessió de tornar a recuperar «l’únic lloc on se sentia segura i bé –al costat del Mateu- quan les coses li van malament».



La pel·lícula compta amb un pressupost de 22.500 euros, provinents de subvencions i patrocinis. Una xifra irrisòria en comparació amb altres produccions del mateix format però que no desanima a l’equip de Forcada, informa l’ANA.