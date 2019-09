L’espai de Cal Pal rep prop de 2.700 persones aquest estiu

L’espai sociocultural Cal Pal, que es va inaugurar l’octubre de l’any passat, ha obtingut durant la temporada d’estiu una gran afluència de visitants: unes 2.700 persones han visitat la Casa Pairal situada a la Cortinada. Durant l’estiu es van oferir visites lliures, guiades i gratuïtes del 2 de juliol al 7 de setembre, de dimarts a dissabte, de les 10.00 a les 14.00 hores i de les 15.00 a les 19.00 hores i diumenge, de les 10.00 a les 14.00 hores (ja que els diumenges a la tarda i els dilluns està tancat). En total, durant el mes de juliol van passar per Cal Pal 1.122 persones (955 visitants individuals i 167 en grups); a l’agost, 1.409 persones (1.141 persones i 268 en grups), i durant la primera setmana de setembre, 145 persones (32 individuals i 113 en grups).



Aquestes xifres suposen una autèntica remuntada, ja que l’estiu va començar fluix. Tal com van reconèixer des del mateix espai, l’afluència es va començar a animar a partir de la segona setmana de juliol, amb puntes de fins a 100 visites en un dia.



En poc més de dos mesos, 2.676 persones ja van visitar la casa en el seu primer mes d’obertura. Gran part dels visitants es van apropar a la casa amb el producte Les claus de la Cortinada, ofert pel Comú d’Ordino, tot i que també hi van anar molts andorrans i residents (gran part de la Cortinada i voltants) que van voler conèixer una de les cases més antigues del país i que està documentada de l’any 1347.

La majoria dels visitants han estat famílies, normalment amb canalla, tot i que també va destacar l’assistència de persones grans (majors de 65 anys), molts en grup. Quant al perfil del turista, una gran part ha estat gent que visita Andorra any rere any, i alguns, fins i tot, hi tenen segona residència. Segons van fer saber els resposanbles de Cal Pal, són turistes que passen diversos dies al Principat i que, sobretot, busquen natura, muntanya i cultura, informa l’ANA.