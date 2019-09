Albert Llovera torna al Dakar de la mà d’Iveco-de Rooy

Després de dos anys d’absència obligada, Albert Llovera tornarà a la prova que més el motiva: el Dakar. Serà la sisena participació del pilot andorrà a la prova més mediàtica del calendari internacional però serà la primera ocasió que formarà part d’una estructura que lluitarà pel triomf en la categoria de campions: el Team de Rooy, que en l’actualitat és l’equip oficial de la marca Iveco. La participació d’enguany a l’Aràbia Saudita suposarà que Llovera haurà competit en els tres continents en els quals s’ha celebrat el Dakar.

El pilot va indicar que «estic molt content, tornar al Dakar amb el Petronas Team de Rooy és una gran oportunitat que no penso desaprofitar. Estar en un equip que lluita per guanyar la carrera més dura del món és per a estar molt satisfet. Com és habitual, als equips que van al Dakar la segona part de la temporada passa molt de pressa i hi ha molt de treball pendent. El meu desplaçament a Roma, en concret a Guidosimplex per a treballar en l’adaptació de l’Iveco, és imminent».

La primera participació en la prova de l’andorrà va ser a Àfrica i del 2014 al 2017 ho va fer a Sud Amèrica, els dos últims anys amb camions.