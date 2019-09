Aturades una part de les obres del túnel de Tres Ponts

Les obres a les galeries d’evacuació del túnel de Tres Ponts estan aturades, segons va informar ahir RTVA. La situació s’ha generat per discrepàncies econòmiques entre l’empresa encarregada d’aquests treballs i l’UTE que els va subcontractar. L’empresa que s’encarrega d’excavar les galeries d’evacuació ha suspès les activitats argumentant impagaments per part de l’UTE. El Govern, per la seva banda, sí que compleix amb els pagaments mensuals i des del departament de Territori i Sostenibilitat, es podria estudiar la intervenció dels seus serveis jurídics. La Generalitat ha convocat demà mateix les dues parts a una reunió per avaluar i intentar resoldre la situació.



Fonts coneixedores de la situació van assegurar que la resta de l’obra, continuen al ritme previst. També van explicar que aviat començaran les obres d’ampliació de la carretera per la part de fora del túnel des de la boca nord.

10 dies després

Tot just fa 10 dies, es va anunciar que les tasques d’excavació del túnel dels Tresponts, a la carretera C-14, havien conclòs amb la trobada dels dos fronts dels treballs de la perforació del túnel, una obra que havia de permetre guanyar en seguretat i reduir el temps de trajecte tant d’arribada com de sortida a Andorra. Aleshores es va anunciar que l’acabament de les obres estava previst per a finals de l’any vinent.



En un acte protocol·lari a 500 metres de la boca nord es va efectuar la unió entre els dos trams, que es troben entre Organyà i Montant de Tost, en una perforació per fer un túnel d’1,3 quilòmetres de longitud en la seva galeria principal i que hauria de permetre evitar una zona sinuosa de 3 quilòmetres.

El conseller de Territori i Sostenibilitat Damià Calvet va destacar el passat 31 d’agost que aquesta infraestructura és «essencial per vertebrar el territori», remarcant el fet que «aportarà rapidesa però sobretot més seguretat, perquè actualment la C-14 tenia als Tresponts una configuració complexa», que permetrà «evitar riscos i donarà servei al territori, a l’economia i la seva gent, afavorint la permeabilitat del Pirineu». La carretera actualment té un trànsit d’uns 6.800 vehicles diaris.



Les obres se suposava que estarien enllestides a finals del 2020 i tenen un pressupost de 35,4 milions d’euros.