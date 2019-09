Que el teu llegat construeixi un món millor

Fer que la teva herència es converteixi en vacunes, en una escola o en un tractament contra la desnutrició infantil és possible. Des de fa vuit anys, diversos països europeus van acordar celebrar cada 13 de setembre el Dia Internacional del Llegat Solidari amb l’objectiu de convertir el testament de qualsevol persona en accions a favor dels infants d’arreu del món. La iniciativa és una realitat gràcies al projecte d’Unicef Vides que Donen Vida que permet que els béns llegats es converteixin en un futur millor per a milions de persones necessitades. .

Des d’Unicef Andorra es creu que una herència, per petita que sigui, pot marcar la diferència en les vides de molts nens i nenes. «Amb un gest molt senzill es poden convertir els estalvis en milers de vacunes, un cotxe en tractaments contra la desnutrició o una casa en una escola», expliquen des de l’organització.

La directora de l’ONG al Principat, Marta Alberch, assegura que el tràmit és «molt senzill» i que hi ha diverses maneres de tenir presents les últimes voluntats, com per exemple, «realitzant un llegat d’un bé concret com, per exemple, unes joies o una obra d’art, nomenant a Unicef com a hereu universal, fent-lo beneficiari de tots els seus béns, o com a cohereu, en el cas que també hi hagi altres persones o institucions implicades en l’herència».

L’herència a subhasta

Com sempre que es donen diners a entitats benèfiques, des d’Unicef s’informa el màxim perquè els donants tinguin la certesa que els seus desitjos es compliran. En el cas de béns immobles –com terrenys, propietats físiques o material de valor– són taxats per una entitat oficial de reconegut prestigi i, posteriorment, posats a la venda o subhastats d’acord al preu pactat. En el cas, dels fons d’inversió o accions financeres també es posen a la venda per intentar obtenir el major benefici. Els articles de valor sentimental com fotos i records, per la seva banda, es retornen a la família i es mantenen en la intimitat.

L’import total obtingut amb els béns, s’ingressa a la tresoreria d’Unicef i un cop sufragades les despeses i complert amb les obligacions legals i fiscals que se’n derivin, es destina als programes de suport a la infància més vulnerable.

Experiències reals

Són moltes les persones que ja han decidit deixar el seu llegat solidari i han compartit la seva experiència a les xarxes socials. Un exemple són el Michelle i la Jocelyn, un matrimoni francès, que després de visitar els diferents projectes de l’ONG al Níger, van decidir fer el canvi de testament. «Sabem que el llegat que hem fet a benefici d’Unicef serà de gran utilitat», van assegurar els dos. I van afegir: «som nosaltres es els que marxem més rics –com a mínim de cor– després de tot el que hem vist i viscut».

La Conchi, una dona espanyola que va compartir la seva experiència a YouTube també va creure necessari fer un testament solidari. «Al ser mare, la meva prioritat es deixar el millor al meu fill i a tots aquells nens que ho necessitin. I qui millor que Unicef, que m’ha demostrat la seva preocupació per dur a terme accions a benefici dels infants al llarg d’aquest anys».