La Generalitat insta a reiniciar les obres del túnel de Tresponts

El departament de Territori i Sostenibilitat (TES) va instar ahir l’empresa OSSA (Obras Subterráneas S.A.) i l’UTE formada per Acciona i Copcisa a solucionar el més aviat possible les discrepàncies econòmiques que han fet aturar les obres de perforació de les galeries d’evacuació del túnel de Tresponts, segons informa RàdioSeu.

La Generalitat va convocar ahir tant l’adjudicatària dels treballs com l’empresa subcontractada, per resoldre el «malentès intern» que ha fet aturar la intervenció. Tanmateix, no s’ha arribat a cap acord per desencallar la situació. És per això que el TES va voler deixar clar durant la reunió que «l’adjudicació compta amb un termini d’execució que s’ha de complir». Ara han de ser les empreses les que reprenguin les negociacions i tirin endavant el projecte previst.

Segons van indicar ahir des de la Generalitat, la resta de l’obra de construcció de la infraestructura a la C-14, entre Organyà i Montant de Tost, avança amb el ritme previst. El departament està pagant puntualment» i «la resta de la intervenció continua pel que fa al revestiment del paviment interior, instal·lacions del túnel i, aquesta setmana, l’ampliació de la carretera a la seva sortida a la boca nord».

La incidència arriba pocs dies després que s’hagi dut a terme la trobada dels dos fronts d’excavació del túnel, que té 1,3 quilòmetres de longitud i que ha de permetre la millora de la seguretat d’un dels trams més complicats de l’eix viari al seu pas pel congost de Tresponts. En concret, ha de permetre evitar una zona sinuosa de 3 quilòmetres. El conseller de Territori i Sostenibilitat Damià Calvet va destacar el passat 31 d’agost que aquesta infraestructura és «essencial per vertebrar el territori», Les obres a la infraestructura, amb un pressupost de 35,4 milions d’euros, han de quedar enllestides el pròxim any 2020.