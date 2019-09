Tercer concert de música infantil de la Fundació ONCA

El Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, patrons de la Fundació ONCA, amb la col·laboració del comú d’Andorra la Vella, ofereixen aquest cap de setmana el tercer concert del projecte educatiu 2019. L’actuació, anomenada Cromàtic, serà el dissabte 28 de setembre a les 17.00 hores al Teatre Comunal d’Andorra la Vella a càrrec de la Companyia Com Sona?.



L’espectacle, un concert interactiu per als més petits de la casa, parteix de la idea de plantejar un viatge a través de la música d’arrel tradicional i d’autor, tot realitzant un joc obert amb el públic. Segons els responsables de la proposta musical, Cromàtic neix «a partir del color, la llum i la cultura urbana» i que troba «músics que juguen a imaginar sense límits».



La companyia ja va obrir la temporada 2019 de la Fundació ONCA amb la producció teatral A cau d’orella. Al llarg de la seva història, ha acutat tant en escoles, biblioteques o teatres, portant un gran bagatge pedagògic en l’àmbit musical infantil.



L’actuació tindrà una durada de 45 minuts i es recomana per a nadons i infants de 0 a 6 anys.



Les entrades es van posar ahir a la venda al web de l’ONCA, amb un preu de 3 euros per localitat, en la venda anticipada, i de 5 euros per localitat, el dia del concert. Per a tots als infants menors de 12 mesos, com és habitual en la Fundació, el concert serà gratuït.