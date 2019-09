Optimisme i prudència

El president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, va assegurar ahir que de cara a la pròxima temporada, «no ens hem marcat massa objectius perquè no és bo fer-ho». «Som un equip modest», assegurava. D’aquesta manera, Aixàs va fer èmfasi en un missatge que es vol transmetre en claredat per no repetir els problemes del curs passat, ja que el club es va posar molta pressió des de dins i, en algun moment del curs, els va passar factura. «L’equip aspira al màxim, a fer-ho millor que la temporada anterior, però sí que està clar, i ho vam comprovar, que per un club com el nostre és difícil aconseguir aquests objectius», destacava i remarcava que «hem d’anar pas a pas i veure com va la temporada». «Tenim ganes i som optimistes pel que hem vist durant la pretemporada, però molt conscients que els objectius seran complicats, però per la manera de ser que tenim està clar que tenim il·lusió en tot això», remarcava.

En aquest sentit, va manifestar que «estem contents amb les sensacions». «Treure conclusions en partits de pretemporada es fa difícil però aquestes són bones, hem treballat molt bé», reiterava i afegia que «hem jugat més partits que en pretemporades anteriors i això és bo, hem fet uns canvis aquesta temporada i potser això ens pot pesar en alguns moments del partit». «Hem tornat a aconseguir els objectius marcats a la pretemporada, ara tenim ganes de començar a competir i de manera oficial», sentenciava i assegurava que «veig ganes i il·lusió amb els jugadors i amb la gent que ens ve a veure». Per un altre costat, va voler transmetre «l’orgull» pel paper d’Andrew Albicy i de Quino Colom al Mundial. «És un jugador que ha estat referent i que ha crescut amb nosaltres i igual passa amb el Quino, que es va formar a les nostres categories inferiors, és senyal que alguna cosa estem fent bé», afegia.

Tres capitans

El MoraBanc tindrà aquesta temporada una tricapitania. Les persones que compartiran la responsabilitat seran Guille Colom, que repeteix, David Jelínek i Clevin Hannah. Així, segons va explicar el club en un comunicat, «Guille Colom és el clàssic jugador que enganxa converses i voluntats en un vestidor, un d’aquells companys que es recorda tota la vida i a més el seu camí cap al lideratge passa òbviament per ser el jugador de la casa». «David Jelínek hi arriba perquè l’antiguitat és un grau i està començant la seva quarta temporada al MoraBanc. En el cas de Hannah estem parlant d’un d’aquells líders naturals que quan xerra és escoltat en tots els equips que ha estat», afegia.

El MoraBanc i l’ACA firmen un acord

El MoraBanc Andorra va signar ahir un conveni de col·laboració amb l’Automòbil Club d’Andorra (ACA).

La part que crida més l’atenció del conveni és la promoció que ja està activa des d’ahir. Les persones que es facin sòcies de l’Automòbil Club d’Andorra podran tenir 50 euros de descompte si es fan abonats del MoraBanc Andorra. La promoció també és aplicable a qui ja sigui soci de l’ACA i faci a la seva parella. Per altra part els abonats del MoraBanc Andorra gaudiran d’un 15% de descompte en els cursos de conducció que es realitzen al circuit d’Andorra-Pas de la Casa.