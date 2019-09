Preocupació a l’Aran pels atacs de l’os Cachou

El Conselh Generau d’Aran va certificar ahir un nou atac mortal de l’ós Cachou contra bestiar equí, que ja és el quart en menys de dues setmanes. En aquesta ocasió, el conflictiu exemplar ha matat i devorat una euga jove, de només 20 mesos, dins del terme municipal de la capital aranesa, Vielha e Mijaran. Els fet es van produir la matinada de dimarts.



Davant aquesta situació d’emergència, està previst que el grup de treball tècnic es reuneixi d’urgència per «valorar la qualificació de Cachou com a ós condicionat per recursos tròfics d’origen humà» i per avaluar «les mesures a prendre», segons va avançar el Conselh Generau en un comunicat.

Impotència

El conseller de Territori, Paisatge i Gestió ambiental, Francisco Bruna, va mostrar el seu «sentiment d’impotència amb aquests atacs reiterats». Per Bruna, el problema principal és que «els protocols a seguir estan molt allunyats de la realitat dels ramaders». Per les mesures que s’hi contempla, hi afegeix «aquest protocol pot funcionar amb un altre bestiar, però no amb l’equí», perquè en aquests casos «la prevenció és molt difícil, ja que no és viable agrupar-los i protegir-los a la nit com es fa amb l’oví». A més a més, «els moviments nocturns dels óssos són imprevisibles i el decalatge de la recepció del senyal del collar GPS fa molt difícil la protecció efectiva d’aquest bestiar», va remarcar. El protocol preveu, en última instància, que els exemplars conflictius puguin ser expulsats del Pirineu, extrem que fins ara no ha arribat a fer-se efectiu.



Malgrat els continus atacs, els grups ecologistes segueixen mostrant-se en contra de l’extracció de cap dels óssos alliberats als Pirineus. Ahir mateix -poc abans que es conegués la nova víctima mortal de Cachou- l’entitat conservacionista lleidatana Ipcena havia afirmat que en aquest cas la solució passa perquè «s’activin de forma urgent i continuada les accions dissuasives» per foragitar-lo dels llocs on hi ha ramaderia extensiva, segons informa RàdioSeu.