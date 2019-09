DA i el PS temptegen Desperta Laurèdia per fer llista a les eleccions

La política comunal podria unir dues forces que ara mateix a escala nacional són antagòniques. Demòcrates (DA) i el Partit Socialdemòcrata (PS) han sondejat per separat la plataforma Desperta Laurèdia, nascuda aquest estiu, perquè encapçali una plataforma alternativa en els pròxims comicis del desembre a Sant Julià de Lòria, i que podria enfrontar-se a Unió Laurediana (UL) i a una eventual llista de Desperta Laurèdia.

De moment, no hi ha cap acord concret, però des del moviment ciutadà admeten que durant l’estiu hi ha hagut acostaments amb les dues forces i que està previst que en les pròximes setmanes els contactes s’intensifiquin, a l’espera que es concreti el dia de les eleccions comunals, previstes per al desembre.

El portaveu de Desperta Laurèdia, Cerni Cairat, que és un dels noms que s’ha posat sobre la taula per liderar la plataforma, admet que hi han hagut trobades amb les dues formacions i amb altres partits i, de fet, no tanca la porta a ampliar una eventual coalició. Una opció que es planteja és una llista sense sigles de cap partit i amb candidats independents per aixoplugar totes les sensibilitats polítiques.

«Ens reunirem amb el PS, DA i altres grups i no tanquem la porta a ningú que tingui la voluntat de canviar la situació [a Sant Julià]», explica Cairat, que emplaça tant als taronja com als socialdemòcrates a «deixar de banda» les diferències de plantejaments a nivell nacional per proritzar un projecte comú a la parròquia.

El lideratge de Cairat

Sobre el seu rol a l’hora de liderar una eventual llista, Cairat, que s’ha vist catapultat a la primera línia mediàtica per la seva figura de portaveu, es manté prudent i afirma que prioritzaran el projecte abans dels noms dels candidats. En un feu que pertany tradicionalment a Unió Laurediana (UL), l’aritmètica a Sant Julià en els últims anys ha comportat que tant els Demòcrates, que actualment formen part de la majoria comunal, com els socialdemòcrates tinguin d’entrada predisposició per formar part d’una coalició per tenir més força de cara a tenir possibilitats d’arribar a la corporació comunal.

Cal recordar que les relacions entre Laurèdia en Comú i Demòcrates han passat per moments de tensió durant aquest mandat, després que les conselleres Meritxell Teruel i Paqui Barbero acusessin el cònsol major, Josep Miquel Vila, d’apatartar-les de les decisions importants. La idea és similar a la creació d’un front comú, com ja es va fer amb Desperta Laurèdia, per tenir possibilitats de batre UL, que podria estar encapçalada per Josep Majoral.

«Mirant els resultats dels últims anys, és cert que quan hi ha hagut una oferta política de tres llistes dificulta que un partit que no sigui UL guanyi», admet Cairat, que al mateix temps afirma que la proposta que està elaborant Desperta Laurèdia no pretén anar contra UL, sinó «a favor del poble». De fet, Cairat es mostra disposat a seure’s amb aquesta formació i fins i tot amb Laurèdia en Comú, encara que les opcions per culminar un acord són poc probables.

Des de Desperta Laurèdia proposen dos temes com a eixos principals per tal d’assolir un acord. Cairat afirma que un dels punts serà garantir la màxima transparència amb la ciutadania «que s’ha deixat de costat» durant aquest mandat i prioritzar inversions necessàries a la parròquia. En aquest sentit, Cairat lamenta que les accions de l’actual majoria hagin estat centrades sobretot a Naturlandia.

«És un projecte de paradigma que preveu mesures aplicables a la parròquia per cobrir les necessitats àsiques. Crec que totes les ideologies veuen amb bons ulls els plantejaments», afirma Cairat, que explica que de moment no ha tingut contactes amb Progressistes-SDP. En tot cas, assegura que es reuniran «amb tothom».

El portaveu de Desperta Laurèdia també està a l’espera de veure com es desenvoluparà la reunió de poble per la tirolina del pròxim 23 de setembre per veure si alguns altres partits mouen fitxa.

Mentrestant, des de la banda demòcrata, el membre del comitè parroquial i exconseller general, Ladislau Baró, explica a títol personal que ha mantingut contactes amb Cairat i veu amb bons ulls el projecte de Desperta Laurèdia per «revitalitzar» Sant Julià.

Baró admet que DA no ha decidit encara de quina forma concorrerà en els pròxims comicis. De fet, a títol individual, Baró afirma que anar amb Desperta Laurèdia «no seria descabellat» i que la plataforma hauria de ser «al marge de les sigles i dels partits». «Crec que el que podria tenir força és això», afirma Baró.

SDP afirma que encara és «aviat» per parlar de coalicions

El conseller de cultura del Comú de Sant Julià de Lòria, Josep Lluís Donsión, afirma que Pogressistes-SDP encara no ha iniciat les converses de cara a formar part d’una possible coalició a les pròximes eleccions comunals.

El representant del partit, que ahir va comparèixer en roda de premsa juntament amb Jaume Bartumeu, va explicar que la intenció és «començar aviat» la ronda de contactes i «parlar amb tothom». El punt de partida per a la formació també és la reunió de poble del pròxim 23 de setembre. «Si es fa la reunió de poble, a partir d’aquí potser ja començaríem a negociar», va dir Donsión, que va admetre que la prioritat és reeditar la coalició de Laurèdia en Comú, si bé no va tancar la porta a parlar amb altres formacions com ara Unió Laurediana i Desperta Laurèdia.

La formació progressista va anunciar el cap de setmana després de l’assemblea general que no presentarà cap candidatura en solitari com a partit en cap parròquia, sinó que formarà part de plataformes o coalicions.

D’aquesta manera, el partit va aprovar repetir i ampliar l’experiència d’aquest mandat després d’haver format part de la plataforma de Laurèdia en Comú. La formació progressita va donar pràcticament per descartat formar part d’alguna candidatura a Canillo, on no hi té capo comitè local ni militància. En canvi, sí que tenen més opcions de formar part d’alguna coalició a Sant Julià, Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Encamp.