Noves subvencions de cara als JPEE del 2021

El Consell de Ministres va aprovar ahir l’ampliació de la convocatòria pública urgent per a la concessió de les ajudes per a l’any 2019 a les entitats esportives. Aquesta nova emesa de subvencions té l’objectiu de finançar els programes esportius vinculats a la preparació dels Jocs dels Petits Estats d’Europa que se celebraran l’any 2021 a Andorra així com els programes esportius que no van ser finançats mitjançant l’atorgament de subvencions de la convocatòria anterior.

D’aquesta manera, es preveu distribuir entre les diferents entitats un total de 105.588,84 euros. Els interessats podran presentar la sol·licitud fins al dia 9 d’octubre al Servei de Tràmits del Govern. Podran accedir a les ajudes totes aquelles entitats legalment constituïdes i que reuneixen els requisits establerts per la normativa actual.