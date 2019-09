Els pisos de Gevivasa es llogaran de nou a temporers

El reglament ha de ser més precís en punts com aquest

Entre les condicions perquè les empreses puguin fer ús dels habitatges i per premiar la qualitat de vida dels inquilins, el comú estableix que a cada habitació només podran dormir dues persones, reservant-se el dret de poder fer inspeccions en cas que es detecti alguna irregularitat. Així mateix, totes les empreses que vulguin participar en el concurs públic hauran de desenvolupar la seva activitat comercial o empresarial al poble. Saetde, la societat gestora del domini esquiable Pas de la Casa-Grau Roig, va ser l’ empresa adjudicatària dels pisos l’hivern passat. S’hi van presentar quatre empreses més, però van retirar la seva oferta.

Com ja es va fer en la temporada anterior, la corporació ofereix un total de quinze pisos, cinc d’ells d’una habitació, vuit amb dues i dos amb tres habitacions. Amb la plaça d’aparcament i el traster inclosos, el preu mínim de lloguer és de 400 euros als immobles d’una habitació, 550 euros als de dos i 700 als de tres. Cadascuna de les empreses que es presenten haurà de fixar el percentatge que se li sumarà al preu corresponent a les despeses.

El Comú d’Encamp ha tornat a treure a concurs públic l’adjudicació de quinze pisos de Gevivasa al Pas de la Casa amb l’objectiu d’oferir allotjament a les persones que vinguin a treballar durant la temporada d’hivern. Des de la corporació han apostat per repetir el concurs, que es va dur a terme la primera vegada l’any passat, a causa de «la bona acollida que va tenir la iniciativa», tenint en compte l’increment de preu que ha patit el mercat de lloguer d’habitatges en els darrers anys, informa l’ANA. Les empreses interessades poden presentar la seva sol·licitud abans del 16 d’octubre. Des del comú asseguren que l’adjudicació es faria a finals de mes «perquè algunes pistes d’esquí ja obren al novembre».

