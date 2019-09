Els geòlegs reclamen millores en les proteccions de riscos de les obres

L’esllavissada que es va produir el passat 10 d’agost al terreny de la Portalada, davant el Punt de Trobada, i les seves conseqüències va comportar que es produïssin reaccions per part de diverses administracions i entitats per a què situacions d’aquest tipus no es tornin a produir. Després de l’ensurt, des del Col·legi Oficial de Geòlegs d’Andorra (COGA) consideren que cal actualitzar el reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny, ja que la normativa en vigor té una antiguitat de quasi 20 anys. La proposta es troba en mans del Ministeri d’Ordenament Territorial.

La normativa es va aprovar el 2001 i tot i que des d’aquella data ha patit modificacions, es considera que existeix una necessitat real de renovar-se perquè sobretot no es produeixin dubtes en la seva interpretació. El president del COGA, Xavier Torra, va exposar que «el reglament en conjunt està bé, ha fet una molt bona funció en tot aquest temps, però amb l’experiència que s’ha anat adquirint i coses que han anat passant, pensem que s’hauria de fer alguna millora incidint en alguns aspectes, per retocar-los i millorar-los». Des de l’organisme es dona rellevància a elements relacionats amb «la inspecció i manteniment dels sistemes d’estabilització provisional i definitiva del terreny, precisant quines han de ser les pautes i la metodologia de manteniment, així com de les proteccions de riscos naturals».

Millores del nou reglament

En el nou reglament es tracta de «precisar més les coses, perquè alguns aspectes estan posats d’una manera molt generalista, a vegades massa interpretativa. Pensem que hauria de quedar tot ben redactat perquè no hi hagi dubtes» indicava Torra, i posava d’exemple que «a les obres, un cop estan acabades, la propietat té l’obligació d’efectuar un seguiment i un manteniment d’aquestes, però el reglament no acaba de dir el que s’ha de fer. Tot plegat hauria de quedar molt clar, amb quina metodologia s’ha de seguir, cada quin període s’ha de fer perquè els propietaris no hagin de prendre decisions per si mateixos i tot estigui estipulat per llei».

En casos com el que va produir-se el mes passat davant el centre comercial Punt de Trobada «quedaria molt delimitat qui té la responsabilitat i si el seguiment s’ha fet bé», sense que es produeixin situacions de passar-se la pilota els uns al altres, entre administracions, com el Govern i el Comú de Sant Julià de Lòria, i la propietat: «En això no hi hauria d’haver dubtes sobre qui té i qui no té la responsabilitat».

Torra:«Alguns aspectes estan posats d’una manera molt generalista, a vegades massa interpretativa»

La modificació de reglaments, com el de l’estat actual del terreny, o en els d’ancoratges i de la construcció, amb els quals s’hi està treballant, «haurien d’estar adaptats i relacionats entre si per donar un màxim de garanties, tant en fase de construcció com en la d’utilització de qualsevol obra». Els canvis en les normatives han de permetre que «tot estigui molt ben lligat i vinculat», perquè siguin complementàries i no es produeixin dubtes en la seva interpretació, perquè «no hi hagi incongruències entre una cosa i una altra».

Contactes amb el Govern

Dimarts es va produir una reunió del COGA amb el Ministeri d’Ordenament Territorial, al qual li van realitzar la proposta dels canvis en el reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny. El suggeriment va tenir bona acollida, ja que «són conscients que és un bon moment per fer-ho. Tenen el nostre neguit i proposta. Oferim la nostra ajuda pel que faci falta i ja prendran decisions». Des de l’Executiu es va posar en marxa la confecció d’unes noves normatives per donar resposta a les diferents incidències que es poden produir i delimitar tots els elements. «S’estan movent amb els reglaments de la construcció i ancoratges. És d’esperar que en un temps es posin també en aquest», indicava Torra. L’organisme que presideix considera que per a un estudi del tot imparcial per als canvis en el reglament que proposen, «l’hauria de fer una empresa externa d’Andorra, que no tingui cap benefici i interès i sigui totalment neutral. O redactar-ho el Govern i assessorat per altres empreses o col·legis professionals».