La Policia investiga dos patinadors per una imprudència amb bicicleta

El patinador holandès Thomas Geerdinck va publicar al seu compte d’Instagram un vídeo en el qual se’l veu anant en bicicleta per les carreteres andorranes. L’anècdota no tindria més ressò si no fos perquè estava cometent una infracció viària, sense seguir el codi de circulació i posant en perill la seva vida i la dels altres. Concretament Geerdinck va per la CG2 en direcció als túnels de Radio Andorra.



Quan arriba a la rotonda que entra al poble d’Encamp, en comptes de seguir el sentit de circulació i agafar-la per la dreta, decideix continuar per l’esquerra. Just en aquell moment, un cotxe entra a la rotonda i ha de frenar bruscament per no atropellar-lo. El patinador holandès va assegurar que li havien fallat els frens, tot i que el seu company, també patinador, Jos de Vos, aprofita per gravar també el velocímetre que marca 60 quilòmetres per hora, el límit en aquell tram.



La Policia va confirmar que està investigant el vídeo i les possibles conseqüències, tot i que no va voler donar més detalls al respecte.



La notícia va ser publicada per l’ARA Andorra, tot i que Geerdinck ja ha eliminat el vídeo del seu compte d’Instagram.