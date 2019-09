L’AAMA demana que el centre de dia per a malalts d'alzheimer vegi la llum aquesta legislatura

La tercera edició de la Gala Pere Valls va servir ahir per tornar a donar visibilitat a l’Associació Andorrana per la Malaltia d’Alzheimer (AAMA), que va centrar un cop més les seves reivindicacions en la necessitat de comptar amb un centre de dia per atendre aquelles persones autònomes que pateixen la malaltia.

«Ho portem demanant les últimes dues gales. Esperem que el centre de dia vegi la llum en aquesta legislatura», va manifestar la presidenta de l’AAMA, Montserrat Valls, davant la presència del ministre d’Afers Socials, Victor Filloy. De fet, Valls espera reunir-se «en breu» tant amb Filloy com amb el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, per recollir el compromís que ja va assolir el cap de Govern,

«Dins de les residències hi ha molt bona feina, però sí que veiem que totes les patologies i edats estan juntes i la part d’alzheimer no es pot treballar perquè no es tracta la malaltia en si», va sostenir Valls durant una gala que enguany va tenir com a lema Posem-li cara i posem-li color.

Per la seva banda, la responsable de la Unitat de Memòria, Eva Heras, va considerar que aquesta és una demanda «molt ben justificada» atès que «les persones amb demència necessiten un tipus de tractament i estimulació cognitiva molt específica». Amb tot, Heras va admetre que tant a la Unitat de Memòria com al centre sociosanitari del Cedre «ja s’estan incorporant mètodes d’estimulació cognitiva a través d’un programa informàtic».

Més places 24 hores

D’altra banda, la presidenta de l’associació va valorar positivament el funcionament de la Unitat de Memòria, inaugurada al mes de gener i que té l’objectiu d’accelerar el circuit sanitari quan una persona tingui sospites que pugui tenir Alzheimer. No obstant això, Valls va lamentar la falta de places 24 hores «per als malalts depenents que ja no poden estar a casa» i la llista d’espera que se’n deriva.

En aquest sentit, Heras va recordar que la Unitat de Memòria compta amb un neuròleg i una neuropsicòloga i la previsió és que ben aviat també es puguin incorporar a l’equip la figura del terapeuta ocupacional i la infermera gestora de casos. De moment, la coordinadora de la unitat va posar en valor que s’han atès unes 60 persones, de les quals la majoria són malalts d’alzheimer però també s’hi engloben persones que pateixen altres tipus de demències.

Absència de cens

D’acord amb les previsions d’alzheimer que hi haurà al 2050, Valls va declarar que «hi haurà un 30% més de la població mundial, majors de 65 anys, amb aquesta patologia», raó per la qual va reclamar la necessitat de disposar d’un cens al país, fins ara inexistent. «La manera que tenim per fer un cens és que totes aquelles persones que passin per la unitat de memòria s’haurien de quantificar», va assegurar la presidenta.

Altres projectes

Durant la gala van prendre la paraula diversos professionals que estan col·laborant amb l’associació per exposar projectes que s’han categoritzat en funció de si van destinats per a malalts, per a familiars o per a cuidadors professionals.

En el cas dels malalts, l’AAMA apostarà per la musicoteràpia i com a mostra va utilitzar bols tibetans durant la celebració de la jornada. Pel que respecta als familiars, el propòsit de l’associació és establir un grup de suport a través de xerrades que serveixin per compartir experiències. En darrer lloc, també s’instaurarà una formació, que durarà set setmanes, als professionals dels centres sociosanitaris perquè sàpiguen com reaccionar davant d’aquest tipus de situacions i puguin expressar les seves emocions.

Finalment, la gala també va tenir en consideració als més petits per normalitzar situacions que puguin viure a casa amb els seus avis gràcies a la narració d’un conte.