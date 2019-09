El PS acusa DA de permetre les «ingerències» del copríncep Vives

La qüestió sobre el debat de l’avortament encara cueja després de la visita d’Emmanuel Macron. El president del grup parlamentari socialdemòcrata (PS), Pere López, critica els Demòcrates (DA) per «permetre» que el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, s’ingereixi en qüestions polítiques. «Jo crec que el que hem de trencar és amb l’amenaça del copríncep. Se situa fora dels acords institucionals de manera continuada i els que no li haurien de permetre això són els nostres consellersde DA, que li permeten l’extralimitació en la nostra Constitució», diu López, que ahir en roda de premsa va afirmar que «qui s’està situant cada cop més intensament fora de l’acord constitucional és el copríncep episcopal».

López també es mostra crític pel fet que Demòcrates demanés la retirada de la pregunta en la sessió del Consell d’Europa, prevista per l’1 d’octubre, i en la qual el PS vol instar Macron perquè es torni a posicionar sobre la interrupció voluntària de l’embaràs a Andorra. «Només faltaria que un parlamentari no pogués decidir quan vol intervenir o en quins termes vol intervenir», va carregar López, que explica que la pregunta es mantindrà en l’ordre del dia.

«El que no veiem massa són algunes declaracions com les que han fet des de DA dient si s’ha de fer o no o si es pot posar o no», diu López, que afirma que les declaracions de Macron van ser «molt encertades» en el sentit que els coprínceps no han d’ingerir-se en afers polítics, «És de lectura revisar els posicionaments del copríncep [Vives], que no ha firmat la Llei dels infants i que sempre ha estat una figura d’amenaça», critica López, que també posa com a exemple la qüestió sobre el matrimoni homosexual.

«Ja veiem que el copríncep episcopal té més aviat tendència a posar-se en aquests camps de manera contínua i això s’ha d’aturar», diu el president del grup parlamentari socialdemòcrata, que al mateix temps explica que «el camí està molt clar i ens toca apostar per forces polítiques que estiguin en disposició de legislar i de recollir les demandes populars». «És urgent que els ciutadans reaccionin i entenguin que hi ha partits que s’estan pregant amb aquestes ingerències i hi ha altres partits que no estan disposats a fer-ho», sentencia vael líder socialdemòcrata.

Stop Violències anuncia els actes de la marxa

El col·lectiu Stop Violències ha preparat pel pròxim dissabte 28, Dia Mundial a favor de l’Avortament, un seguit d’actes per tal de demanar la despenalització al Principat. El programa arrencarà a les 11.00 hores amb un seguit de taules rodones, on intervindran ponents internacionals vingudes d’Espanya, França, Itàlia, Portugal, el Marroc i l’Argentina, a més de la presidenta d’Stop Violències, Vanessa M. Cortés. Es parlarà de com aconseguir un avortament legal i «què passa després». També hi haurà un dinar, que tindrà un cost de 10 euros, i a la tarda, a les 18.00 hores i al Prat Gran d’Encamp, se celebrarà una manifestació. La jornada acabarà a les 20.30 hores al Parc Central d’Andorra la Vella amb l’actuació de diferents grups musicals.