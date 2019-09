Josep Pujol va ingressar 2,5 milions d’euros al Principat

Josep Pujol, un dels fills de l’expresident de la Generalitat de Catalunya, va arribar a ingressar en un dels comptes gairebé 2,5 milions d’euros que la família tenia al Principat entre els anys 1993 i 2000 a través de 69 moviments que inclouen ingressos en efectiu d’origen desconegut, segons un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF), al qual hi ha tingut accés EL PERIÓDICO. L’ens també va identificar una nova fundació de la família ubicada a Panamà i en la qual s’hi van arribar a injectar 600.000 euros.

Segons el nou informe policial incorporat al sumari de la causa que investiga l’origen de la fortuna de la família Pujol, de 193 pàgines, Josep Pujol va ser qui va realitzar la transferència de la Fundació Paty, de la qual n’era el seu primer beneficiari. La UDEF ha redactat l’informe en base a la documentació que s’ha enviat des del Principat, en resposta a la comissió rogatòria emesa pel jutjat central d’instrucció número 5 de l’Audiència Nacional, que és qui instrueix el cas.

Alguns dels ingressos analitzats a l’informe -un dels quals està fixat en prop de 245.000 euros- es van realitzar en comptes en els quals figura com a titular el mateix Jordi Pujol Ferrusola. Les investigacions donen especial rellevància a un suposat préstec de l’any 2009 que, segons la mateixa declaració de Josep Pujol, va realitzar a l’empresari Jorge Barrigón, amo de Cat Helicopters, companyia que hauria obtingut contractes públics a canvi de traslladar en múltiples ocasions la família Pujol a Andorra.

Aquest préstec, per un import de 960.000 euros, dels quals 900.000 havien de ser destinats a una opció de compra de les accions de la societat Heliand, és posat en dubte per la UDEF a l’informe, ja que se sospita que va ser fictici i que la veritable finalitat seria el blanqueig de capitals. Segons la UDEF, l’objectiu era dificultar i amagar l’origen i destinació dels moviments de diners que anaven a quedar registrats en un compte que usava Josep Pujol, així com en altres dos comptes del seu germà gran, Jordi.

El préstec, afegeixen, permet els dos fills de Jordi Pujol desvincular els diners ingressats en uns comptes d’una entitat del Principat, l’origen dels quals es desconeix, per ingressar-los en un altre compte d’un altre banc andorrà, justificant aquests dos ingressos a través de les dues devolucions del préstec, quan en realitat «no es procederia a» la seva devolució, sinó a una sèrie d’ingressos i retirades que intenten «emmascarar-les» gràcies al préstec, que generaria la cobertura necessària per «desvincular» i «amagar» la procedència real dels ingressos realitzats, resumeix l’informe.