Petició de presó condicional per contraban de tabac

«No ho feiem per enriquir-nos, sinó perquè ens permetia viure una mica millor», va dir l’acusada. Segons la investigació, haurien venut 639 cartrons de tabac a 50 euros cadascun, una xifra confirmada per la parella. A banda de la presó, podrien arribar a fer front a una multa de fins a 570.000 euros.

La fiscalia francesa reclama quatre mesos de presó condicional per una parella de Maintenon (França) acusada de presumpte contraban de tabac procedent del Principat. Segons el rotatiu l’Echo Republicain, tots dos són jutjats pel tribunal de Chartres –al sud–oest de París– per haver comprat el tabac i desprésrevendre’l al departament d’Eure-et-Loir.

Per El Periòdic

