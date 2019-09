Acord amb França en l’àmbit turístic, del comerç i la construcció

El Govern, la CEA i l’Institut Nacional de l’Economia Circular francès (INEC) van posar ahir a París les bases per col·laborar especialment en els sectors del turisme, el comerç i la construcció. En una trobada entre els tres actors, tots van coincidir que Andorra presenta «unes circumstàncies que la fan ideal per implementar tot un programa d’accions encaminat a impulsar la transició dels models lineals als de l’economia circular en aquests tres sectors, que presenten una activitat molt destacada al Principat».

De fet, el director general de l’INEC, Christophe Debien, va remarcar que la realitat andorrana permet implementar accions en el sector del turisme, en què l’economia circular encara no ha avançat gaire. Un fet que també és factible en l’àmbit del comerç i de la construcció, en els quals es podria garantir la sostenibilitat per mitjà de projectes d’economia circular. L’objectiu de tot plegat, segons van especificar des de la CEA a través d’un comunicat, és exportar «l’experiència andorrana en aquests sectors a d’altres realitats similars, especialment territoris amb una vida econòmica important, però que no tenen una massa crítica de població prou important per reciclar o reconvertir tots els residus que es produeixen».

D’altra banda, des del Govern s’està estudiant la possibilitat que l’institut francès imparteixi formacions a instructors andorrans per tal de contribuir a impulsar el desenvolupament de l’economia circular al Principat. De fet, tant l’Executiu com la patronal i l’INEC comparteixen la idea que ja va sortir fa una setmana d’impulsar a Andorra un centre d’estudis universitaris sobre la matèria.

La reunió va comptar amb el vicepresident de la CEA i president de l’Agreda, Miquel Àngel Armengol, el vicepresident de l’Agreda, Francesc Zamora, el gerent de la CEA, Iago Andreu, el secretari d’Estat de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, i la directora del mateix departament, Sílvia Ferrer, i la segona secretària de l’Ambaixada d’Andorra a París, Laura Contreras, i també va servir per preparar la propera visita al Principat del president de l’INEC, François-Michel Lambert, a finals d’octubre.