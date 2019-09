Danys al Roc de la Sabina en un acte vandàlic

Tècnics de medi ambient del Comú de la Massana es van trobar ahir amb el cartell del Roc de la Sabina trencat, partit en diferents trossos a terra. A més, a les barreres de protecció de la carretera hi havia unes pintades. Aquest és un acte que no és gens habitual, però des de la corporació es va voler fer públic perquè accions d’incivisme d’aquest tipus no es tornin a produir.

A través de les seves xarxes socials, el comú va mostrar fotografies dels desperfectes perquè se’n prengui consciència, destacant però que «a Andorra no estem acostumats al vandalisme i no volem estar-ho mai. No entenem quin interès pot tenir algú en trencar el cartell del Roc de la Sabina. Tots volem una parròquia atractiva, neta i acollidora i per això rebutgem actes com aquest».

La corporació, un cop detectada la incidència, va retirar els desperfectes i en un període curt realitzarà la reparació i instal·larà un nou cartell, en el qual està indicada la zona on es troba amb l’explicació de la geologia i la flora i fauna que s’hi pot veure.