Joan Vinyes també guanya al volant del Porsche GT3

La bona dinàmica iniciada en la jornada anterior, va tenir continuïtat en la segona jornada de competició oficial. Aquesta cursa va tenir un desenllaç més tranquil que l’anterior. Però en les primeres voltes es van veure lluites espectaculars per darrere dels líders de la prova, i Font va ser uns dels protagonistes. Amb Vinyes al volant l’objectiu va passar a ser donar l’abast al Porsche de John de Wilde, inassolible en aquests moments, fet que va provocar que es quedessin a les portes del podi.

La primera cursa va estar marcada per la pluja, que va provocar que s’anul·lessin els entrenaments oficials i la graella de sortida es va configurar segons la segona mànega dels lliures. De fet, es va donar la sortida amb el cotxe de seguretat al capdavant dels participants, però Vinyes, que havia començat en tercera posició, es va situar al capdavant de la carrera agafant un considerable avantatge respecte als seus rivals, situació que va mantenir fins al final del seu relleu. Font va agafar el volant i va aguantar la privilegiada posició fins als cinc últims minuts de carrera, moment en què va cedir davant la potència del Lamborghini Huracan, d’Edoardo Liberati, el líder del campionat.

Joan Vinyes va repetir podi aquest cap de setmana al Circuit de Barcelona-Catalunya. El pilot andorrà va pujar-hi al Ral·li Princesa d’Astúries (Oviedo) després de pilotar el Suzuki Swift R+ però, a Barcelona, ho va fer al volant del Porsche GT3 amb Jaume Font, i va estar entre els més ràpids de les proves. Després de dues jornades d’intensos tests amb l’equip Baporo Motorsport, Vinyes-Font van recollir els fruits del seu treball el primer dia de competició oficial, aconseguint el seu primer triomf de la categoria AM amb una segona posició absoluta en la primera carrera del míting de la GT Cup Open Europe.

Per El Periòdic

