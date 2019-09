Un inici molt explosiu

S’ha acabat l’estiu i, amb ell, la pretemporada del MoraBanc, que ha durat un mes i mig. Avui comença el nou curs amb un conjunt tricolor totalment renovat, amb ganes de menjar-se el món i d’erigir-se, de nou, com a equip revelació de la temporada i donar més d’una sorpresa, sent conscients dels errors passats i de què s’ha de canviar. Per tant, amb els deures fets, els andorrans afronten el primer examen a la Fonteta contra el València Basket, un rival molt dur, un plat molt fort que servirà per veure la situació en la qual es troba l’equip i per intentar sumar la primera victòria del curs. Així, els andorrans arriben amb tots els jugadors al 100%, inclòs Dejan Muslim, que havia tingut molèsties a l’esquena mentre que l’entrenador taronja, Jaume Ponsarnau, no podrà comptar amb Maurice Ndour. Quino Colom, germà de Guille Colom, és dubte.

Segons va explicar el tècnic Ibon Navarro, «a vegades és millor començar amb un partit d’aquesta mena, de màxim impacte». «Anar ara a jugar amb el València Basket, un equip d’Eurolliga i a casa seva, és una forma impactant de començar la temporada, però ho farem amb molta il·lusió», assegurava i remarcava que «hem d’estar contents amb la pretemporada que hem fet, encara que sempre pots jugar millor». «Arribem sense lesions i amb els objectius físics fets. Pot ser que tàcticament encara ens falti una mica, però amb el que tenim podem fer un bon partit a València, competir i tant de bo, guanyar», sentenciava.

Així, va destacar que «parlem d’un equip que no és només Bojan Dibljevic, tenen molts bons jugadors amb moltes posicions i per tant, qualsevol et pot matar amb els bases, la verticalitat dels seus quatres o el seu encert des dels tres punts. Centrar-se només amb Bojan seria un error». «Hem de fer un partit molt complet, ser agressius, prou intel·ligents i sobretot jugar com sabem. Jugui qui jugui són un equipàs», afegia.

A més, va reiterar que «hem de ser agressius perquè és un conjunt que es passa molt bé la pilota» i que «quan tenen el mínim avantatge saben atacar-la i mantenir-la».

Deures pendents

Per altra banda, Navarro va reconèixer que els errors a arreglar després de la pretemporada són «moltes coses perquè si no tindríem un gran problema. Hem de millorar pel que fa a pilotes perdudes, en rebot ofensiu i reconèixer-nos en els dos tipus de bàsquet que hem de jugar a la vegada. També hem d’aprendre quan hem de córrer, ens falta molt però les bases del que volem ser estan allà». Tot i això, va indicar que «hem d’estar molt satisfets amb l’estat físic de l’equip i això és súper important» i que «les bases estan assimilades, només hem de créixer i conèixer-nos una mica més».

Per la seva banda, el capità David Jelínek va explicar que «ja comença l’interessant per a tots». «Fins ara hem fet un bon treball però ara hem de veure com van les coses. El València és un equip amb molta experiència i recursos i haurem de ser durs perquè és un rival d’Eurolliga», assegurava i remarcava que «hem d’intentar estar bé al darrere, intentant que no juguin tan fàcilment en aquesta posició perquè això ens pot matar». «Ens hem de preparar per tot, haurem de vigilar i intentar aturar-los», reiterava. Per un altre costat, també va comentar que el fet que la plantilla no hagi pogut entrenar durant tota la pretemporada conjuntament a causa del Mundial, «ens ajuda». «Per a nosaltres és un plus però hem d’imposar el nostre joc», puntualitzava.

Ponsarnau, en alerta

Ponsarnau, per la seva banda, va subratllar que «el MoraBanc ens pot sorprendre per algun concepte però no perquè baixi el nivell d’esforç». «Hem d’entendre que alguna cistella fàcil ens poden anotar perquè ens sorprenguin, però no ens poden anotar per esforç com va passar diverses vegades en el partit de presentació», alertava i comentava que els del Principat «són un molt bon equip que aspira a fer coses molt bones» i que «ha pogut fer una bona pretemporada tot i les novetats que tenen». «Està molt ben entrenat, amb un concepte molt difícil de defensar i en el tema tàctic segurament estan més evolucionats que nosaltres per l’avantatge d’haver pogut fer la pretemporada amb tothom o amb quasi tothom». També va revelar que «no hem decidit si Colom jugarà perquè ve del Mundial i el seu estat de forma no és el més òptim».