The White Angel vol dinamitzar la Borda Nova

OD Group, el hòlding espanyol responsable del projecte The White Angel, vol que els nous habitatges ajudin a dinamitzar la zona de la Borda Nova. Malgrat que van destacar que els 160 habitatges que es construiran comptaran amb comoditats com assistents de veu o instal·lacions de benestar per als residents com gimnàs, jacuzzi, sauna i espais verds amb jardí, asseguren que la promoció «no és de súper luxe». Els promotors ho defineixen com un projecte «prèmium» enfocat a persones de renda «mitjana o alta».



Igualment, remarquen que el seu principal objectiu no és el públic internacional, sinó que se centren en el mercat local. «Són cases per viure, per a residents i famílies», va exposar el responsable de premsa de la promoció, Alex Carrasco, que va assegurar que The White Angel «és una comunitat de propietaris, no és un búnquer de rics». En aquest sentit va detallar que tots els blocs reservaran els baixos per establir-hi locals comercials, cosa que s’espera que pugui aportar valor afegit i interès a la zona. «El que es busca és un projecte molt per a Andorra», va assegurar Carrasco.



Pel que fa a la relació qualitat- preu, es destaca que serà bona i, per tant, es va donar a conèixer que el cost dels habitatges oscil·larà entre els 4.600 euros el metre quadrat, fins als 6.000 euros el metre quadrat. Quant a les despeses de comunitat, afirmen que de mitjana no superaran els 200 euros. Cal tenir present que a través d’OD Services els propietaris gaudiran de tota mena de serveis, com si fossin en un hotel. «L’objectiu és estalviar temps i que el pugui dedicar al que realment els importa», va indicar el responsable de premsa.



Una altra de les característiques que es va posar sobre la taula va ser el fet que s’aposta per esdevenir un complex residencial avantguardista en eficiència energètica. Es preveu que els habitatges disposin de mecanisme per minimitzar el consum d’electricitat i calefacció. A més, la promotora treballa per establir convenis al país per ajudar a reduir al màxim l’impacte ambiental.



Els promotors preveuen que les obres de construcció comencin a finals d’any i que el conjunt residencial pugui estar enllestit en un termini d’un any i mig o dos.