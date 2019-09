La capital vol un «referent arquitectònic» a la Rotonda

El Comú d’Andorra la Vella ha convocat un concurs d’idees per recollir propostes per definir un model estratègic de desenvolupament urbanístic a la zona de la Rotonda. La voluntat és que amb la reforma, es potenciï la connectivitat entre la part alta i baixa de l’avinguda Meritxell, l’espai es converteixi en un lloc de trobada i a més aconseguir convertir-lo en un punt emblemàtic i singular. És per això que entre els requisits es demana que s’incloguin elements que converteixen l’espai en un «referent arquitectònic» que pugui atreure públic i sigui un element de dinamització turístic, econòmic i cultural.



S’ha dividit el concurs en cinc sectors, que també es correspondrien a les fases d’execució que anirien «en funció de les prioritats del comú i de les disponibilitats pressupostàries».



El concurs s’ha fet amb col·laboració amb el Col·legi d’Arquitectes i està obert a arquitectes i enginyers. Les propostes es podran presentar fins al 23 d’octubre i hauran d’incloure tots els sectors tenint en compte, però, que es puguin desenvolupar en fases independents.



La corporació ha previst un premi de 10.000 euros per al guanyador i la possibilitat d’adjudicar-li el projecte, 8.000 per al segon classificat i 5.000 per al tercer.