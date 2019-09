Cessió d’un terreny de 1.600 metres quadrats al Fener

El Comú d’Andorra la Vella va acordar ahir l’aprovació definitiva del pla parcial de la unitat d’actuació de sòl urbà no consolidat situada al Fener. Aquest tràmit permetrà urbanitzar la zona i quan la propietat ho decideixi desenvolupar un projecte que preveia la construcció d’un centre comercial amb un aparcament de 700 places. Com a conseqüència d’aquest pla i en concepte del 15 % de cessió obligatòria, la corporació ha rebut una parcel·la de 1.600 metres quadrats, situada a l’aparcament Fener II. L’espai rebut equival, aproximadament, a dues terceres parts del pàrquing. «És molt important perquè està situat en una zona privilegiada», va assegurar la cònsol major, Conxita Marsol, que va afirmar que encara no tenen clar quin destí donar-li al terreny.



«És un terreny que ens dona molt joc perquè està molt ben situat i permet fer moltes coses», va apuntar, però aclarint que «és un projecte per a la propera corporació». La mandatària va indicar que l’espai permet fer des d’un aparcament, fins a edificis, habitatges o permutes. «Tinc unes quantes idees al cap però no les avançaré», va matisar. D’altra banda i tenint present que la propietat havia previst construir un aparcament amb 700 places, la cònsol considera que si el projecte tira endavant «caldrà valorar si s’ha de fer un aparcament o és millor fer-lo en una altra zona més deficitària de places». És per això que abans de prendre cap decisió volen esperar, també, si els propietaris decideixen desenvolupar la proposta. De moment, no tenen notícies sobre les seves intencions.



Des de la corporació es va destacar que aquesta parcel·la contribueix a engrandir el patrimoni del comú, que en els darrers tres anys s’ha vist ampliat, també, amb una parcel·la de 2.500 metres quadrats davant del Govern i un terreny de gairebé 1.000 metres quadrats al carrer Mestre Xavier Plana.



Des de l’oposició, la consellera del PS, Dolors Carmona, va apostar per «demanar als ciutadans quin servei o instal·lació creuen que és necessària» i escollir la millor o la més sol·licitada. Per la seva banda, el conseller de L’A+Cd’i, Jordi Minguillón, considera que «el comú hi podria fer moltes coses», com per exemple «un concurs per cedir la gestió d’un pàrquing soterrani de diverses plantes» que des del seu punt de vista podria sortir gratis per al comú gràcies a la cessió.

Projectors

D’altra banda en el ple es va decidir publicar un concurs per adquirir 30 projectors LED que es col·locaran a la zona on havia d’anar el The Cloud i les entrades cap al carrer Riberaygua i la zona del Fener Boulevard. Els aparells serviran per projectar imatges o missatges sobre diferents esdeveniments que es puguin fer a la parròquia. Per poder fer front a la compra dels projectors, el ple també va aprovar una transferència de crèdit de despesa de 60.000 euros. Ara bé, la cònsol va apuntar que probablement el cost es rebaixarà fins als 30.000 o 40.000 euros.

Marsol confia tancar uns comptes equilibrats

El consell de comú va informar de la liquidació dels comptes en data 30 de juny del 2019. L’execució presenta un superàvit d’1 milió d’euros i amb un increment notable dels impostos directes sobre el pressupostat. Aquest fet es deu a la important activitat que viu el sector de la construcció, amb molts permisos concedits. Carmona es va mostrar preocupada per un possible tancament amb dèficit, però la cònsol va defensar que confia que serà equilibrat o com a molt amb un milió en negatiu pel pagament del GAdA.