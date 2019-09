Aturats dos projectes per l’encariment de les obres

El Comú de la Massana ha decidit declarar deserts dos concursos que havia convocat (vinculats a dos projectes de treballs de manteniment) per l’elevat cost de les ofertes presentades. Es tracta del concurs en relació a la refecció del servei d’abastament de la captació dels Hortons i del que havia d’adjudicar les obres de reforma i embelliment de la plaça de Casa Comuna. En tots dos casos, segons es va explicar ahir en sessió de consell de comú, només es va rebre una sola oferta que «superava de llarg» la previsió econòmica de la corporació. En aquest sentit, el cònsol major, David Baró, va exposar que els increments oscil·laven entre el 50 i el 70% del cost previst. «No és que ens faltessin 10.000 euros, potser calia sumar-n’hi 150.000 o 200.000», va admetre, afegint que són conscient que el sector de la construcció passa per un moment de «sobresaturació» i per tant, s’ha optat perquè sigui la propera corporació qui tiri endavant aquests treballs.



«Vam fer la reflexió. Ho hauríem pogut adjudicar avui, agafant diners de la tresoreria i incrementant la partida prevista, però són dues actuacions que no són prioritàries. Parlem d’embelliment», va exposar després del ple. Una decisió que ha comptat amb el suport del conseller de la minoria, Albert Esteve.

Subhasta

D’altra banda, en la sessió també es va fixar la data per a la subhasta dels dos edificis i les vint-i-nou places d’aparcament del complex Ribasol Park (el conegut com a edifici Astra): serà el 15 de novembre, a les 11 hores. El preu de sortida serà de 4.186.825 euros, amb dites de 5.000 euros i s’ha previst una única subhasta per poder vendre «al millor preu possible». La corporació ha pres aquesta decisió després d’estudiar els possibles usos i veure que no es corresponien amb les necessitats del comú. En els blocs s’hi pot fer un hotel o convertir-los en apartaments per llogar o vendre. «Els edificis necessiten acabar-se per dintre i si el comú fes aquesta inversió, es trobaria que durant un exercici sencer no podria invertir en res més», va apuntar el cònsol, que considera que la subhasta «és una bona solució» perquè a qui pot interessar és als privats.



Esteve també va mostrar-se favorable a aquesta solució recordant que fins ara els edificis només generaven despeses i no se’ls podia donar cap utilitat.