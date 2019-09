Massa València Basket (89-68)

El MoraBanc va patir ahir un malson a la Fonteta. Els andorrans només van aguantar un quart davant el València Basket: van topar-se amb una forta defensa i amb un equip absolutament encertat des del triple. Així, els tricolor van perdre per 89 a 68 en la seva estrena aquesta temporada. A més, es van trobar amb la frustració de no poder anotar, perquè les coses no van sortir a partir dels deu primers minuts. Per altra banda, el tècnic Jaume Ponsarnau va decidir no comptar amb els serveis de Quino Colom i, per tant, no es va poder viure el duel de germans esperat a la pista.

El matx va començar molt igualat entre les dues parts, amb un MoraBanc intentant sorprendre el València amb atacs llargs i treballats. Durant aquest primer quart l’electrònic va estar molt igualat però en el darrer minut el València va aconseguir la màxima diferència, marcant un ritme fort i aprofitant les errades dels visitants. A més, Jordan Loyd va anotar un triple sota la botzina des de prop del mig del camp que va servir per marxar al segon temps amb un resultat de 25 a 18.

En el segon quart, el València va començar anotant però Clevin Hannah va respondre amb una gran penetració, igual que Moussa Diagne poc després. I fins aquí les bones notícies perquè els taronges estaven extremadament encertats des del triple, de manera que van començar a ampliar distàncies, ja que s’estaven mostrant autènticament intractables, aconseguint un parcial de 20 a 2 en un tres i no res. El MoraBanc, per tant, es va veure superat després d’aquest augment de ritme brutal que feia jugar als tricolor a la desesperada. Els locals no es volien veure sorpresos en cap aspecte i, per tant, s’estaven mostrant molt autoritaris a la pista davant d’un conjunt que estava tenint seriosos problemes. Tot i això, va ser Dejan Todorovic qui va tornar l’anotació a l’equip, reduint la diferència al marcador, a 20 punts. A la mitja part, el resultat era de 47 a 27, després de jugar a mig gas. Els danys d’aquest quart, per tant, van ser irreparables.

Sense solucions

A la represa, el MoraBanc havia de remar però els de Ponsarnau van començar anotant, ampliant, de nou, la distància. A més, l’encert visitant seguia sent molt baix. Els del Principat volien seguir provant sort des de la línia de tres punts, però definitivament, no era el dia de gunayar. Res sortia. Les coses no rutllaven i mentrestant, el València seguia fent el seu bàsquet, mantenint la distància i aprofitant-se de la situació desastrosa dels tricolor. La victòria s’allunyava i els andorrans perdien els nervis, patint mentalment. D’aquesta manera, els valencians feien el que volien mentre la pilota dels tricolor no entrava. No eren capaços de proposar un joc diferent ni de crear perill. Tota l’estona era el mateix i, per tant, el València va destrossar totalment a un MoraBanc enfosquit i empetitit davant del gegant taronja, que a falta de poc més de tres minuts per acabar el tercer quart, els doblava al marcador (31 a 62). Després, els andorrans van intentar maquillar el resultat. Al tercer quart el resultat va ser de 66 a 44.

En els darrers deu minuts, els tricolor encara van començar pitjor i van patir un parcial de 6 a 0. El València va sortir a la pista amb ganes de fer més mal i va oferir a l’afició una autèntica exhibició. En aquesta línia, el MoraBanc va intentar treballar per dissimular el drama i tornar a Andorra amb un resultat no gaire dramàtic. Malgrat això, els taronges estaven repartint estopa i el malson semblava no acabar. Amb alguns triples i una mica de concentració, finalment, els tricolor van despertar lleugerament.

Al final de l’enfrontament el resultat va ser de 89 a 68. Ara, el MoraBanc haurà de treballar de valent pel duel de demà, ja que reben al Montakit Fuenlabrada a casa, en un partit en el qual els dos equips buscaran estrenar-se a la competició.