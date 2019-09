Riva rep a Cal Pal una comissió d’experts de la pedra seca

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, van donar ahir la benvinguda a la comissió d’experts de la pedra seca que es reuneixen aquest cap de setmana a Cal Pal. La trobada, que s’emmarca dins del projecte Primera pedra, impulsat per Cal Pal i amb la col·laboració del ministeri de Cultura, té com a objectiu definir les polítiques que Andorra haurà de seguir durant els pròxims anys en relació al patrimoni d’aquesta tècnica de construcció i la seva relació amb el paisatge.



Durant la benvinguda, Riva va mostrar la màxima col·laboració i voluntat per poder tirar endavant el programa per la salvaguarda de les construccions de la pedra seca. Per això, va defensar els objectius de desenvolupament sostenible amb la interrelació entre els diferents ministeris del Govern.



La primera reunió de la comissió d’experts, que és un òrgan consultiu, té com a missió avaluar l’estat de coneixement de les tècniques de la pedra seca i conèixer l’estat de conservació a Andorra. També vol impulsar i proposar diferents polítiques de formació i transmissió generacional de les tècniques i apuntar nous models d’intervenció en aquelles construccions ja existents. La voluntat és poder integrar en el paisatge de manera natural la pedra seca mitjançant polítiques mediambientals, agrícoles i ramaderes concretes.



Les xarrades, on també hi va assistir la propietària de Cal Pal, Maria Reig, va comptar amb la presència de directors i tècnics del ministeri de Cultura i Esports, encapçalats pel director de Patrimoni Cultural, Xavier Llovera. També s’hi van desplaçar tècnics del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, del d’Ordenament Territorial i del d’Educació i Ensenyament Superior, així com altres tècnics de tots els comuns, segons va informar el Govern en un comunicat.

Segon mòdul

D’altra banda, a partir de dilluns i fins al 12 d’octubre, es realitzarà el segon mòdul de la primera edició del curs de pedra seca, que és la continuació del que es va portar a terme el passat mes de juny. En aquesta ocasió, a banda de les sessions teòriques, els alumnes posaran en pràctica els seus coneixements a través de la construcció d’una cabana de pastor, un arc i una volta de mig punt prop de l’orri del Cubil i a la zona d’Encodina. El curs va tenir una bona acollida, ja que s’hi van inscriure 52 alumnes.



Tot i que a Andorra hi ha entre 600 i 2.000 construccions, de les quals només 200 estan inventariades, «falten molts professionals que s’hi dediquin exclusivament a la pedra seca», va manifestar el tècnic de Patrimoni del Govern, David Mas, que va indicar que el Principat «hauria de tenir entre 40 i 60 experts». Actualment, però, se’n compten poc més d’una desena. De fet, el curs va comptar amb la presència d’alguns d’ells, anomenats margers.