La Fira de Sant Ermengol commemora els 25 anys

La Fira de Sant Ermengol està marcada enguany pel 25è aniversari de l’esdeveniment i del Concurs de Formatges Artesans del Pirineu, que les darreres dècades ha esdevingut un signe d’identitat del certamen de la Seu d’Urgell, datat des de l’any 1048.

«Aquesta reconversió de la fira mil·lenària cap a un producte agroalimentari local de qualitat, ara fa just 25 anys i sent-ne Salvador Maura un dels seus principals impulsors, ha fet que esdevingui tot un referent al nostre país i converteix la ciutat en capital mundial dels formatges artesans», va fer balanç l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ahir durant la presentació de l’esdeveniment a l’Espai Ermengol. La Fira se celebrarà els propers dies 18, 19 i 20 d’octubre i la inauguració oficial anirà a càrrec del president de la Generalitat, Quim Torra.

Activitats especials

El programa d’enguany proposa diverses activitats relacionades amb aquests 25 anys de la fira de formatges. La primera serà aquest mateix dijous, 3 d’octubre, i consistirà en una taula rodona entre els tres alcaldes que han estat al capdavant de la fira durant aquest període –Joan Ganyet, Jordi Ausàs i Albert Batalla–, que es durà a terme a l’Espai Ermengol a les vuit del vespre.

El primer dia de la fira, el divendres 18 d’octubre, s’organitzarà una altra taula rodona a l’espai Aula de Tast amb formatgers que van participar en els inicis de la fira de formatges. S’aprofitarà el mateix acte per fer lliurament del premi Amic del Formatge, que serà per a Salvador Maura, i per oferir un tast de formatges que han participat en aquestes 25 edicions. Altres actes especials seran la Sessió de Cuina Catalana amb Formatge a càrrec del prestigiós cuiner barceloní Carles Gaig, que tindrà lloc el dissabte 19 d’octubre, i un tast de formatges, cervesa i productes de la Garrotxa a càrrec de Pep Nogué.