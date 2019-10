DA vol que les sigles apareguin en el nom de la candidatura a la Massana

El comitè parroquial de DA a la Massana ha posat en marxa les negociacions per mirar d’arribar a un acord que permeti configurar una llista conjunta amb CC. Si bé de moment sembla que hi ha bona predisposició, hi ha alguns serrells que encara s’han de tancar i que poden condicionar els pactes, com per exemple, la presència de les sigles dels partits que formin la candidatura. Des del comitè parroquial de DA es voldria que les sigles de la formació taronja hi fossin presents, ja sigui perquè el nom de la llista les inclogués totes (CC+DA, per posar un exemple i que caldria ampliar si finalment s’hi sumen altres forces) o perquè es fessin aparèixer d’alguna manera sota el nom de la candidatura.



Fonts del comitè parroquial demòcrata van exposar que després d’haver renunciat a presentar candidatura a les eleccions generals, ara voldrien mantenir la seva presència, encara que sigui amb la llista conjunta que es va pactar elaborar després que es materialitzés el govern de coalició. I és que com recorden des de la formació, «els membres del comitè parroquial de DA no formem part de CC». Un altre dels motius que els fa reclamar presència en les sigles és el fet que CC deixi de ser una agrupació comunal per esdevenir partit polític. «Amb el pas que van fer en les eleccions nacionals, la situació ha canviat», exposen les fonts, que no amaguen que també seria difícil d’explicar als electors que els demòcrates quedessin diluïts dins una candidatura d’un altre partit legalment constituït.

Noms

Tot i que només hi ha hagut uns primers contactes molt genèrics i tant des de DA com des de CC es reitera que no s’ha començat a parlar ni de programa ni molt menys de noms, ningú no amaga que la decisió sobre qui formarà part de la llista i, sobretot, qui l’encapçalarà, serà un dels temes que portarà debat. «Serà complicat», van apuntar les fonts.



La Massana és una parròquia complexa on el centredreta està molt dividit i, sovint, les tensions entre les diferents faccions poden fer truncar una candidatura. Així, les mateixes fonts van admetre que s’està molt a l’expectativa de qui pot acabar formant tàndem per liderar la corporació, sent conscient que és necessari, també, un equip molt cohesionat per dirigir el comú durant quatre anys. Una primera idea passava per una llista cremallera intercalant un membre de CC amb un de DA, però si s’han de sumar també liberals i terceravia, l’equació es complica i caldran encara hores de negociació per lligar-ho.