Cardelús torna a Chang després d’haver millorat

El Campionat del Món de MotoGP aterrarà aquest cap de setmana a Tailàndia per cobrir la seva 15a etapa com a preludi de la gira fora d’Europa que acabarà tornant al continent per disputar l’última cursa de l’any a València, el 17 de novembre.

Així, el pilot Xavi Cardelús visita el circuit de Chang per segona vegada després d’haver-hi corregut l’any passat, classificant-se en una meritòria 22a posició. L’objectiu de l’andorrà i del seu equip és el d’acabar de consolidar la trajectòria ascendent de les últimes curses en les quals han estat més a prop dels seus rivals de la categoria, no només pel que fa a la posició, sinó pel que té a veure amb la diferència de temps.

Des que va poder fer servir una primera evolució del xassís de la seva KTM, els resultats i les prestacions de Cardelús han anat millorant cursa rere cursa.

D’aquesta manera, tal com va explicar, «el circuit de Chang, a Tailàndia, és una pista en la qual resulta força important el pas per corba». «Té una recta molt ràpida i un parell de revolts a la sortida dels quals cal accelerar de pressa i amb efectivitat perquè a l’entrada cal aturar força la moto», comentava i destacava que «al llarg dels últims grans premis hem anat millorant les prestacions de la moto i també les meves fins al punt que estem fent uns registres més propers als dels nostres rivals». «Això és producte de la bona feina que està fent tot l’equip i que, de ben segur, continuarà al gran premi que disputarem aquest cap de setmana», afirmava i reiterava que «hem recopilat molta informació per afinar els settings de la KTM i espero que li puguem treure un bon profit a tot plegat». Els primers entrenaments d’aquesta cursa es disputaran demà a partir de les 5.55 hores i de les 10.10 hores, hora andorrana.