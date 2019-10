Dolors Carmona tornarà a liderar la llista del PS a Andorra la Vella

L’actual consellera de comú d’Andorra la Vella, Dolors Carmona, tornarà a aspirar a ser cònsol de la capital amb la llista del PS + Independents de cara a les properes eleccions comunals del desembre. Tot i no desvetllar qui l’acompanyarà com a número dos, Carmona va assegurar que la seva candidatura constarà d’una «línia plural i amb coherència amb la línea programàtica del PS. Una línia renovada però a la vegada continuista».

En relació amb la seva companya de viatge durant aquest mandat, Lídia Samarra, la futura cap de llista va assegurar que «comptem amb ella dins de l’equip». Així mateix, la consellera del PS + I va assegurar que és possible que dins de la llista que encapçalarà s’hi integrin «candidats que ja es van presentar en el seu moment», així com també «una combinació de gent jove i amb experiència». A més, també va expressar la seva voluntat perquè aquesta llista «sigui paritària en la mesura del possible».

Malgrat la desfeta de fa quatre anys, Carmona confia «guanyar i amb més amplitud» del que ho va fer d’Acord a les eleccions generals del passat mes d’abril, tot i que és conscient que «la realitat d’unes eleccions nacionals i parroquials no es el mateix» i que el PS es va presentar en coalició amb L’A. Preguntada per la possibilitat de teixir alguna aliança, Carmona va respondre que «no veiem la necessitat de fer cap pacte ni fer cap coalició», atès que «no ens uneix cap punt per poder buscar un acord diferent amb altres partits».

D’aquesta manera, Carmona va expressar el seu desig de poder capgirar les tornes al comú per tenir «una parròquia oberta a la ciutadania en la qual es propicia la participació en la gestió comunal».

D’altra banda, en declaracions a RNA, Carmona va assegurar que el telecabina del pic de Carroi «és un tema que es reactiva sempre que hi ha eleccions» i va manifestar que en cas de concretar-se la inversió aquesta hauria de ser privada. «Pot ser un revulsiu més, una activitat que doni alternatives a les que es fan a la parròquia, però finançar un equipament d’aquest tipus amb fons públics, ho veiem una mica agosarat tenint en compte la magnitud del projecte», va afegir. Per últim, va tornar a criticar la privatització de l’alberg de la Comella i l’augment de preus dels Serradells.