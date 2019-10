Marsol s’enfrontarà al PS a la capital amb una llista conjunta amb L’A i SDP

L’actual cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha exposat públicament des del principi que estava oberta a fer equip amb totes les forces, a excepció del PS, per revalidar la victòria a la capital el proper 15 de desembre. Finalment, Marsol ja ha tancat pacte amb els liberals i amb SDP, el que deixarà a l’escenari polític d’Andorra la Vella una lluita entre la plataforma de l’actual cònsol i el PS, liderat per Dolors Carmona. Els noms que han de conformar la llista encara no estan clars, ja que malgrat el pacte, la mandatària vol tenir com a número dos algú de la seva confiança, donant a entendre que prefereix que sigui del partit demòcrata. El que està decidit és que a més de formar tàndem amb el partit que ara fa suport des de dins del Govern juntament amb DA, Marsol tindrà l’aval dels progressistes, el que pot fer restar algun vot al PS. Cal encara saber si terceravia presentarà llista, malgrat que el partit té poca força a la capital com es va demostrar amb el resultat aconseguit el passat mes d’abril.

De fet, els progressistes podrien acabar estan presents a diverses parròquies malgrat la poca presència de la qual disposen ara després de quedar fora de l’arc parlamentari en les últimes eleccions generals. A Ordino, per exemple, els demòcrates també estan interessats en comptar amb el seu suport i poder fer una plataforma amb diferents sensibilitats encapçalada per Josep Àngel Mortés.

Ofertes d’altres partits

Les ofertes als progressistes, però, no venen només de la mà dels demòcrates. A Encamp la proposta va arribar per part del socialdemòcrata David Rios, per formar part de la llista entre el quart i el novè lloc. Un tàndem que difícilment s’acabarà materialitzant coneixent les disputes entre SDP i el PS però que demostra també el trencament de les files socialdemòcrates. De fet, fa un parell de setmanes un grup de polítics de diferents sensibilitats van reunir-se per intentar crear una plataforma independent a Encamp per a les properes eleccions comunals que faci front a DA. A la trobada hi van assistir, per exemple, els actuals representants del PS al comú, Joan Sans i Pere Marsenyach o l’exliberal Valentí Martí.

A més, a la parròquia encampadana encara hi ha una incògnita important que és saber qui liderarà la llista demòcrata. De moment sembla que l’actual ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, no vol deixar el Govern malgrat que se li ha ofert anar de número 1 a les comunals.

Sans i Marsenyach (del PS) i Martí (exliberal), entre d’altres, treballen per crear una llista independent a Encamp

Una altra incògnita que encara no s’ha desvetllat és si Rosa Gili acceptarà el repte de liderar la llista del PS a Escaldes-Egordany, així com amb quins contrincants es podria trobar. La consellera general passa actualment per un bon moment polític i gaudeix del suport del partit després d’aconseguir guanyar amb d’Acord que els va donar dos parlamentaris més en les darreres eleccions generals arrebatant la victòria al feu de Toni Martí.

Les particularitats de Sant Julià

Pel que fa a Sant Julià, encara és incert l’escenari que acabarà tancant-se però el que ja és clar és que la fórmula de Laurèdia en Comú no es tornarà a repetir. Els integrants de la plataforma que els va donar la victòria el 2015 van veure com la setmana passada l’actual cònsol major, Josep Miquel Vila, els anunciava que lideraria una nova llista i els convidava a unir-s’hi si estaven d’acord en tres dels pilars del seu projecte: la tirolina, el ràfting i el passeig del riu.

Caldrà veure qui dona suport finalment a aquesta nova idea, ja que des d’SDP –actualment al comú– no ho veuen clar i tampoc des d’un sector de DA. De fet, les actuals conselleres demòcrates, Meritxell Teruel i Paqui Barbero, ja han manifestat públicament que no volen tornar a compartir equip amb Vila. S’haurà de veure si el cònsol s’acaba presentant igual encara que finalment no aconsegueixi els suports que en un inici espera tenir, així com quin paper acaba jugant Desperta Laurèdia i quin candidat escull UL.

Dues reunions de poble a Encamp

El candidat del PS per al Comú d’Encamp, David Rios, va anunciar ahir l’organització de dues reunions de poble per aquesta setmana. La primera serà demà a la cerveseria Signum d’Encamp a les 20.15 i la segona tindrà lloc al Pas de la Casa el proper dijous a les 20.30, en un indret pendent de confirmació. «L’objectiu principal és escoltar els principals neguits de la ciutadania», va afirmar Rios sobre unes trobades que constaran d’una hora de durada i en les quals es tractaran temes com els horaris dels autobusos, les inversions de Saetde o els terrenys del Prat Gran. En aquest sentit, Rios va remarcar que aquestes reunions de poble «no seran mítings electorals» i va afirmar que «l’objectiu és que vingui el màxim de gent possible».

D’altra banda, el dirigent socialdemòcrata va assegurar que aquest serà un projecte que «innovarà la manera de fer política parroquial» i que «donarà la volta al mitjó en la gestió comunal». D’aquesta manera, Rios va insistir que en el projecte del PS «hi estem treballant des de fa mesos» i va obrir la porta a que «s’hi pugui sumar qualsevol ciutadà». així com també altres formacions. «Pot ser un revulsiu en les maneres de fer política», va afegir Rios, qui espera poder millorar els resultats obtinguts en les passades eleccions generals. «Hem d’aprofitar tota aquesta feina per capgirar l’estat de la parròquia i que Encamp i el Pas de la Casa puguin sortir del pou on estan», va cloure el candidat del PS.