Torres destaca les particularitats de la xarxa viària d’Andorra al 26è Congrés Mundial de Carreteres

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, participa des d’ahir, juntament amb el secretari d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures, Cèsar Marquina, en el 26è Congrés Mundial de Carreteres, que té lloc a Abu Dhabi, la capital dels Emirats Àrabs Units, fins al 10 d’octubre. Durant la jornada inaugural, Torres va participar en una ponència juntament amb alguns dels ministres dels 122 països que formen part de l’Associació Mundial de la Carretera.

Sota el lema Connectant cultures, enfortint economies, el debat va servir per exposar els objectius i reptes de cada país sobre la planificació d’infraestructures o el transport sostenible, així com per tractar les experiències i les polítiques nacionals al respecte. En aquest sentit, el titular d’Ordenament Territorial va exposar les particularitats de la xarxa viària andorrana, «molt condicionada per l’orografia existent» i per l’entrada de més de 4 milions de vehicles anualment, i va donar a conèixer alguns dels temes claus del Principat de cara al futur. D’aquesta manera, Torres va posar de manifest el «compromís ferm» del Govern amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al desenvolupament sostenible.