Teixidó no falla i s’imposa a la Vertical Vallnord CPA

En categoria femenina, la victòria va ser per a Imma Parrilla, que arribava després de competir a l’Sky Pirineu, i va marcar un temps de 53.44,639. Segona va ser Laia Sebastià, a 35,598 segons mentre que la tercera posició va ser per a Queralt Riba, que va arribar a 1.21,485 minuts. Laia Heaulme i Bernat Cadena van guanyar en alevins, Laia Ancion i David Rogé en cadets, Nerena Ferández i Max Palmitjavila en infantils i Laia Sebastià i Lucas Mouren ho van fer en júniors. Teixidó i Parrilla també van vèncer en sènior i Anna Blucher i Eusebi Solé van guanyar en Master.

Ferran Teixidó no va fallar ahir i es va imposar en el sisè Quilòmetre Vertical Vallnord-CPA, prova de la 32a Copa d’Andorra. Teixidó va marcar un temps de 38.33,355 minuts, demostrant que era el gran favorit. A 1.06,510 minuts va arribar Òscar Casal, que va ser el segon classificat mentre que Sergi Casabella va acabar tercer, arribant a 2.01,24 minuts.

Per El Periòdic

