El Govern reivindica la innovació com a clau per a la inclusió social

el cap de Govern, Xavier Espot, va remarcar, en el marc de la inauguració de la 2a reunió iberoamericana de ministres d’Afers Socials, que la «sostenibilitat social és tan important com l’ambiental i l’econòmica» i que les democràcies són més fortes quan són inclusives. De fet, va manifestar que «on la inclusió té sentit és en l’àmbit de la discapacitat», segons va informar l’ANA. Espot també va recordar les accions dutes a terme al país per a aquesta inclusió. En aquest sentit, va reivindicar el sistema educatiu inclusiu com «un cas d’èxit».

Durant el seu discurs, el cap de Govern també va fer una crida a utilitzar la innovació com a eina per impulsar la integració de les persones amb diversitat funcional i va destacar que a mesura que es vagin «aixecant barreres» també es podrà comprovar que «hi ha menys limitacions» de les que realment es creien. Així doncs, va manifestar que en el cas de les persones amb discapacitat del que es tracta és que es pugui «adaptar el mitjà» a les seves necessitats i no a la inversa.

Qui també va intervenir en la inauguració va ser el ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, que va recordar el «canvi de paradigma» que va suposar la ratificació de la convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat. En aquest sentit, Filloy va emfatitzar que s’ha passat d’un model de rehabilitació més sanitària a una perspectiva més social i integral. El ministre va desitjar que durant aquestes jornades hi pugui haver «un coneixement transversal molt enriquidor» i va posar en valor que Andorra té una gran experiència en la integració a les escoles i que també s’estan fent esforços per la integració en l’àmbit laboral.

Durant aquests dos dies de reunions, va afegir Filloy, es veurà com «a través de la innovació es pot tractar de normalitzar la situació» de les persones amb discapacitat i va destacar que «tota societat avançada ha d’avançar en la normalització». També va recordar que Andorra té una llei «pionera» pel que fa a l’accessibilitat entesa des de l’àmbit urbanístic i va dir que el repte és ara veure que hi ha «diferents tipus de discapacitats» que cal tenir en compte en aquestes adaptacions urbanístiques.

La secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan, va declarar que el tema que es tractarà és «molt important» i va celebrar que Andorra hagi posat «en el centre de l’agenda» dels ministres iberoamericans d’Afers Socials el tema de la discapacitat on, va reivindicar, cal «passar del paradigma assistencial al basat en drets». Grynspan també va remarcar que la innovació s’ha d’entendre des d’una perspectiva més àmplia, més enllà de les tecnologia, com a «innovació cultural i humana», és a dir, des d’un prisma molt més ampli i «com un pilar de la sostenibilitat».

Grynspan va remarcar també la importància de la coordinació i la cooperació ja que en el tema de la discapacitat «hi ha massa pares i mares» que tenen cadascun una feina a fer en la discapacitat i cal que tot aquest treball s’uneixi. En aquest sentit, va subratllar que el programa iberoamericà per a les persones amb discapacitat, que es va acordar a Guatemala, «és un instrument essencial». També va recordar que de la reunió d’aquests dos dies ha de sortir una declaració que posteriorment s’elevarà a la cimera de caps d’Estat i de govern i que després s’haurà de traduir en «diferents mandats» i polítiques nacionals.

Reunions bilaterals

El ministre d’Afers Socials, Victor Filloy, va aprofitar la cimera per mantenir diverses reunions bilaterals, entre elles amb la ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social d’Espanya, Maria Luisa Carcedo. Filloy va acordar col·laborar en la implementació dels drets de les persones amb discapacitat quant a la capacitació jurídica.

També van explorar vies de cooperació en aspectes relatius a la formació en productes de suport i ajudes tècniques. La ministra espanyola també es va reunir amb el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, amb el qual van tractat les relacions en l’àmbit transfronterer en l’atenció de la Salut, buscant sinergies per a determinats tractaments.